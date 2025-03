Esonero Conceiçao, già trovato il nuovo allenatore: è un ex campione

Il futuro del tecnico lusitano pare ormai già scritto: il Milan corre ai riparti e spunta una clamorosa ipotesi, l’ex campione può firmare coi rossoneri

La stagione del Milan sembra prendere una via più complicata che mai, col passare delle giornate. Il tracollo con la Lazio ha lasciato l’amaro in bocca e allontanato – forse irrimediabilmente – i rossoneri dalla qualificazione alla prossima Champions League. A questo punto chiudere nel migliore dei modi la stagione, limitando i danni, resta la priorità.

Parallelamente il nodo da sciogliere, principalmente, è sempre solo uno: l’allenatore. Sergio Conceicao ha deluso, nonostante una Supercoppa italiana vinta. Una serie di risultati negativi sulle spalle – Fonseca non ha fatto meglio – e solo la Coppa Italia come potenziale magrissima consolazione per l’immediato futuro. Un futuro che difficilmente sarà ancora dalle parti di Milanello: questo sembra abbastanza scontato.

La ricerca di un nuovo tecnico è quindi già cominciata, col Milan che sembrerebbe intenzionato l’anno prossimo ad affidare la squadra ad un grandissimo allenatore. L’ultima indiscrezione di mercato può far fare i salti di gioia ai tifosi rossoneri: sarebbe perfetto per tornare a vincere.

Post Conceicao da urlo: il Milan fa sognare i tifosi

Dalla Spagna lanciano una clamorosa suggestione di mercato che riguarda la panchina rossonera. Detto di Conceicao, la cui permanenza in rossonero è virtualmente impossibile, c’è un nome che sta iniziando a far sognare i tifosi del Milan in vista della prossima stagione.

Secondo ‘Fichajes.net’ quella di Xavi potrebbe essere più di una candidatura. I vertici rossoneri apprezzerebbero particolarmente le doti dell’ex allenatore del Barcellona, oggi svincolato e alla ricerca di una nuova sistemazione. Un allenatore che ama far giocare bene ed in maniera offensiva le sue squadre, con dettami tattici ben chiari. Quello che, almeno sulla carta, sembra servire al ‘Diavolo’ proprio in questo momento di confusione figlio di scelte sbagliate, in panchina ma anche alla rosa rossonera. Xavi, dunque, potrebbe ripartire dalla Serie A.

Una suggestione che andrà tracciata da qui ai prossimi mesi, quando la dirigenza di Via Aldo Rossi si pronuncerà in via ufficiale sul futuro di Conceicao (in scadenza il 30 giugno 2025) aprendo eventualmente ad un grande nome come quello di Xavi per guidare la squadra e rilanciarla al vertice. Staremo a vedere ma intanto il toto allenatore – negli ambienti rossoneri – è già cominciato. E l’ex tecnico del Barcellona sembrerebbe essere tra i nomi preferiti per costruire un Milan vincente.