Milan, Theo Hernandez ha deciso: ecco cosa ha detto ai suoi agenti

Arrivano aggiornamenti sulla situazione di Hernandez, il cui futuro in maglia rossonera continua ad essere in dubbio: rinnovo o cessione?

In casa Milan ci sono diversi giocatori che non sono sicuri di esserci anche nella prossima stagione e nella lista figura anche Theo Hernandez. In questi mesi il suo rendimento è stato molto deludente ed è normale che la società stia riflettendo sulla possibilità di venderlo.

Da ricordare che nella sessione invernale del calciomercato era stata accettata l’offerta del Como, ma il trasferimento non si è concretizzato a causa del rifiuto del giocatore. Il suo contratto scade a giugno 2026 e non sembrano esserci stati passi avanti nella trattativa. Anche se Zlatan Ibrahimovic ha ostentato tranquillità in merito al raggiungimento di un accordo, oggi la sensazione è che le parti si separeranno. Però non bisogna escludere colpi di scena.

Theo Hernandez, le ultime news sul suo futuro

Secondo quanto rivelato dal giornalista Mirko Calemme di AS, Hernandez avrebbe chiesto ai suoi agenti di trovare un accordo per rinnovare il contratto. Anche se ha ricevuto offerte dalla Premier League, oltre che dal Como, il terzino francese sta ancora pensando di continuare la sua carriera con la maglia rossonera.

Nonostante la volontà espressa da Theo, finora la dirigenza del Milan non riuscita a stipulare un prolungamento contrattuale. La fonte spiega che ci sarebbe la possibilità di estendere i benefici fiscali del Decreto Crescita per altri cinque anni, dato che il calciatore ha avuto un figlio e ha acquisito una casa permanente in Italia. Com’è noto, il Decreto Crescita consentiva di usufruire di un importante sgravio fiscale che aiutava i club a risparmiare sugli stipendi dei calciatori provenienti dall’estero.

La trattativa per il rinnovo dell’ex Real Madrid prosegue senza essere giunta a un accordo e ora l’unica soluzione per il Milan potrebbe essere quella di rivolgersi al mercato in estate. Ma il prezzo dovrà essere inferiore rispetto a quello fissato in passato. Per non rischiare di perderlo a zero nel 2026, dovrà accontentarsi della migliore offerta che arriverà. Sempre ammesso che Hernandez voglia accettare il trasferimento, dopo aver manifestato l’intenzione di legarsi “a vita” al Diavolo.