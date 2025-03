Morte Bruno Pizzul, quando rivelò: “Non avrei mai voluto fare quella telecronaca”

Un giorno molto triste per il mondo del calcio. La notizia del suo addio è un vero dramma per gli appassionati.

Oltre ai calciatori e in generale a tutti gli sportivi ci sono persone che costantemente fanno si che noi riusciamo ad innamorarci dello sport, e ci leghiamo profondamente alle nostre passioni. Uno di questi è stato senza dubbio Bruno Pizzul, senza dubbio uno dei migliori telecronisti della storia del calcio.

Questa mattina ci siamo svegliati con una bruttissima notizia per il mondo del calcio. All’età di 87 anni (compiuti tra pochi giorni) ci ha lasciati Bruno Pizzul, una storica voce del giornalismo italiano. L’uomo è nato ad Udine l’8 Marzo del 1938 e lavorava in Rai da quando aveva solo 30 anni. Il 1970 commentò la sua prima partita, lo spareggio di coppa Italia tra Juventus e Bologna, e tanto altro.

Oltre a telecronista faceva il commentatore ed ha fatto tra l’altro il telecronista storico di eventi come ben 5 Mondiali e 4 campionati europei. Dopo le telecronache si è occupato anche della conduzione di Domenica Sprint e della Domenica Sportiva. Tante telecronache, tra le quali una che non avrebbe mai voluto fare, una giornata che purtroppo è rimasta nella storia. Bruno Pizzul commentò – tra le altre cose – anche la storica giornata dell’Heysel, un evento che ha scosso definitivamente il mondo del calcio.

Addio a Bruno Pizzul, la notizia ci lascia di sasso

Bruno Pizzul ha commentato gare di ogni tipo e in molti ricordano la sua voce, che ha toccato diverse generazioni. Il 29 Maggio 1985 Bruno è stato uno dei protagonisti di una giornata storica per il mondo del calcio, una vicenda assurda come quella dell’Heysel, avvenuta durante la finale della Coppa dei Campioni.

39 persone morirono prima della finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus, 39 morti e oltre 600 feriti. Tutto nato a causa di un violento scontro tra i tifosi con quelli bianconeri che arretrarono e da li nacque il caos. Una pagina tristissima per il mondo del calcio e anche Pizzul ha commentato negli anni quella vicenda:

“E’ stata la telecronaca che non avrei mai voluto fare, non tanto per un discorso di difficoltà giornalistica ma perchè – in quel giorno – ho dovuto raccontare delle cose che non sono proprio accettabili a livello umano”. Oltre a telecronista e appassionato di calcio Bruno Pizzul ha raccontato tante gesta del mondo sportivo e la notizia ci scuote profondamente.

Bruno Pizzul è morto all’Ospedale di Gorizia, pochi chilometri vicino casa.