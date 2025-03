Scoppia il caso Camarda, al Milan non c’è più pace

La situazione del giovane attaccante rossonero è un po’ strana: andrebbe gestito meglio? Probabilmente sì.

Dopo aver fatto bene nella Primavera nella scorsa stagione, c’era grande curiosità di vedere come Francesco Camarda se la sarebbe cavata in Serie C con il Milan Futuro. Giocare con continuità in un campionato professionistico era un passo importante per la sua crescita.

Il 16enne centravanti ha iniziato la stagione con l’Under 23, ma verso fine ottobre è stato aggregato costantemente alla Prima Squadra e le sue apparizioni col Milan Futuro sono diventate sporadiche. Se inizialmente la sua presenza con i “grandi” era giustificata dall’assenza di altri attaccanti per infortunio, da un po’ di tempo tutti sono a disposizione e quindi viene naturale pensare che lui sarebbe meglio essere impiegato in Serie C.

Milan, la gestione di Camarda è sbagliata?

Nel 2025 ha collezionato 4 presenze per un totale di 47 minuti in campo. Nelle ultime 2 partite di Serie A è rimasto in panchina a guardare, cosa successa in 4 delle ultime 4 giornate di campionato. Ha senso tenere Camarda in Prima Squadra invece invece di farlo giocare con il Milan Futuro?

Il giovane attaccante era tornato a giocare in Serie C nella partita contro il Pescara nel penultimo turno, aveva anche segnato il gol del momentaneo 1-0. Si pensava che quella potesse essere la prima di una serie di apparizioni costanti di Camarda con il Milan Futuro, invece nella scorsa giornata contro il Legnago Salus non è stato neppure convocato. Al debutto di Massimo Oddo, ingaggiato dopo l’esonero di Daniele Bonera, avrebbe certamente fatto comodo averlo a disposizione.

Si poteva pensare anche a un impiego a partita in corso, invece lo si è tenuto in Prima Squadra a scaldare la panchina. Contro la Lazio è rimasto a guardare, l’unico attaccante entrato è stato Luka Jovic. Davvero inspiegabile la gestione del 16enne centravanti milanese. In questo momento Conceicao non può garantirgli minutaggio, deve portare risultati ed è normale che si affidi a calciatori più esperti. Proprio per questo sarebbe logico impiegare il ragazzo nel Milan Futuro, un progetto creato proprio per far giocare giovani come lui che sono usciti dal vivaio.