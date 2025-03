Se ne salva solo uno: il Milan ribalta completamente un reparto

Il processo di cambiamento della rosa del Milan proseguirà anche durante la prossima estate con il club pronto ad affidarsi ad un nuovo direttore sportivo.

La mancata qualificazione alla prossima Champions League peserà in maniera decisa anche sulle scelte di mercato del club che sarà costretto a cedere alcuni dei pezzi pregiati della rosa per far quadrare i conti.

I risultati deludenti ottenuti durante questa stagione stanno portando il Milan a valutare dei profondi cambiamenti all’interno dell’organico in vista della prossima estate. In attesa di conoscere quello che sarà il prossimo direttore sportivo dei rossoneri con Igli Tare in netto vantaggio, in casa Milan si stanno valutando le prime mosse per mettere a posto il bilancio e cercare di migliorare la rosa. Uno dei reparti che verrà maggiormente toccato è quello della difesa con il club meneghino che potrebbe tenere solamente uno dei centrali al momento presenti in rosa e cedere gli altri tre.

Calciomercato Milan, si ribalta un reparto intero: ne resta solo uno

Tra i difensori centrali a disposizione in questo momento potrebbe restare solamente Strahinja Pavlovic, difensore serbo classe 2001 che dal 2025 ha conquistato il posto da titolare al Milan. Verso l’addio sia Fikayo Tomori che Malick Thiaw ed anche Matteo Gabbia.

Il centrale inglese ha perso il posto da titolare che aveva inizialmente riconquistato una volta giunto Sergio Conceicao sulla panchina rossonera. Al momento l’ex Chelsea rappresenta la quarta scelta del tecnico portoghese così come era capitato nell’ultima parte della gestione di Paulo Fonseca. Il classe 1997 ha diverse offerte sia in Inghilterra che in Spagna ma il ritorno in Premier League per una somma intorno ai 25 milioni di euro appare la soluzione più credibile.

Malick Thiaw al momento è un titolare della squadra di Conceicao ma il suo destino appare lontano dal Milan. Il giovane tedesco sarà uno dei sacrificati in sede di mercato per fare cassa e provare a sistemare il bilancio. Sulle sue tracce c’è da tempo il Bayern Monaco così come il Newcastle che, dopo aver preso il cartellino di Sandro Tonali dal Milan, appare pronto a fare un’offerta anche per l’ex Schalke 04, valutato circa 30 milioni.

Possibile addio anche per Matteo Gabbia. Con l’arrivo di Sergio Conceicao il difensore italiano è scivolato nelle gerarchie della difesa rossonera e, quando è stato chiamato in causa, non ha fornito prestazioni eccellenti. Sul difensore ci sono alcune squadre spagnole ma anche Fiorentina e Bologna pronte a dargli una chance in Serie A. Non è da escludere però che l’ex Villarreal possa restare ancora in rossonero con un ruolo da comprimario.