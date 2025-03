Sinner pazzesco, ce l’ha fatta nonostante la squalifica

Nonostante i tre mesi di squalifica, Sinner è riuscito a raggiungere un importante traguardo: i dettagli

Per Jannik Sinner è il momento più difficile da diverso tempo a questa parte. Dopo la gioia del successo a Melbourne all’Australian Open per il secondo anno di fila, al momento il tennista altoatesino è al riposo forzato. In seguito al caso Clostebol, per il quale c’era grande attesa per la sentenza del TAS di Losanna a metà aprile, convinto dai suoi avvocati, Sinner ha scelto di patteggiare con la WADA una squalifica di tre mesi. Uno stop necessario per evitare il peggio, visto che si parlava anche di un rischio squalifica di uno o addirittura due anni.

Sinner nel frattempo si sta godendo un po’ di riposo in famiglia e con lo scii, la sua più grande passione dopo il tennis. Tornerà ad allenarsi il prossimo 13 aprile e, molto probabilmente, parteciperà agli Internazionali d’Italia a Roma, con la squalifica che sarà terminata solo qualche giorno prima. Nel frattempo, nonostante la squalifica e quindi l’impossibilità di partecipare ai vari tornei ATP, Sinner è quasi già certo di poter partecipare ad un importante torneo.

Incredibile Sinner, ce l’ha fatta nonostante la squalifica

La nuova stagione del 2025 è iniziata solo da pochi mesi ma nonostante questo è già possibile analizzare la composizione del Race ATP: i primi otto, parteciperanno al alle Finals di Torino. Sinner è già quasi sicuro della partecipazione al torneo dei maestri: in questo momento è infatti al primo posto grazie alal vittoria dell’Australian Open a Melbourne poco più di un mese fa.

Subito dietro Sinner c’è Zverev, la sorpresa è Carlos Alcaraz al quarto posto perché superato dall’ottimo Felix Auger-Aliassime. In questa classifica rientra per adesso anche Novak Djokovic, fermo al nono posto. La classifica però può ancora cambiare da qui ai prossimi mesi. La notizia più importante è che Sinner, numero uno al mondo, nonostante i tre mesi di squalifica ha grossissime possibilità di partecipare all’importante torneo, e questo sarebbe un grande risultato.

La squalifica è ormai entrata nel secondo mese: come detto Jannik si sta godendo un po’ di riposo anche se lui vorrebbe sicuramente essere in campo per difendere il primo posto nel Ranking. Anche quello, a meno di clamorose sorprese, non dovrebbe essere in discussione nel prossimo mese e mezzo. Non vediamo l’ora che arrivino gli Internazionali d’Italia per rivederlo finalmente in campo.