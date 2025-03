10 milioni e difesa sistemata, il Milan pesca in Serie A

Il club rossonero potrebbe fare un pensiero su un difensore che gioca in Italia e che sarebbe un rinforzo a prezzo contenuto per la prossima stagione.

Sono quasi tutti sotto esame in casa Milan. I prossimi mesi saranno decisivi per capire chi continuerà a fare parte del progetto e chi, invece, lascerà Milanello in estate.

Ogni reparto della squadra sarà oggetto di cambiamenti. In difesa ci sono tante incognite e, quindi, tanti possibili cambiamenti che potrebbero avvenire. Sulle fasce bisognerà vedere che ne sarà di Theo Hernandez (senza rinnovo sarà addio), Emerson Royal (cessione probabile), Kyle Walker (riscatto o rientro a Manchester?).

Per quanto riguarda il pacchetto dei centrali, forse Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic sono gli unici abbastanza sicuri di rimanere. Per Malick Thiaw tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Fikayo Tomori era già considerato cedibile durante il mercato invernale e probabilmente lo sarà di nuovo in estate. Chiaramente, sarà decisivo anche il parere del prossimo allenatore.

Calciomercato Milan, nuovo difensore dal campionato italiano? Un profilo sotto osservazione

La cessione di Tomori potrebbe portare circa 25 milioni di euro nelle casse del Milan. A fine gennaio-inizio febbraio, il Tottenham ne aveva offerti 26,5. Fu il giocatore a rifiutare il trasferimento, preferendo rimanere a Milano invece di fare ritorno in Premier League.

Sarà interessante vedere come si muoverà la società rossonera nel reparto. In queste settimane non mancano nomi di difensori centrali che vengono accostati al Milan. Stando agli ultimi rumors, è sotto osservazione anche Oumar Solet. Il 25enne francese milita nell’Udinese da inizio gennaio, dopo essere rimasto svincolato per mesi in seguito alla risoluzione del contratto con il Salisburgo. Un addio che sorprese, dato che l’ex Lione era un titolare della squadra di proprietà della Red Bull.

L’Udinese è stata brava a convincerlo, facendogli firmare un contratto in scadenza a giugno 2027, e si è trovata in casa un buon difensore. Solet ha sempre giocato titolare, saltando solo la partita di campionato contro la Roma a causa dell’espulsione rimediata nella giornata precedente contro il Como. È un leader nella difesa bianconera e più squadre lo stanno seguendo con attenzione in vista della prossima sessione estiva del calciomercato.

L’Udinese sa che può mettere a segno una buona plusvalenza con la cessione del francese. Sicuramente può incassare un minimo di 10 milioni di euro, ma probabilmente partirà fissando un prezzo più alto (20 milioni) e attendendo le varie offerte. Vedremo se anche il Milan si farà avanti.