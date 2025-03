Accordo raggiunto, il Milan ha preso un super talento: ha soltanto 16 anni

I rossoneri hanno raggiunto l’accordo per l’acquisto di un ragazzo di soli 16 anni: tutti i dettagli di questa operazione

Il Milan, consapevole che la stagione è già finita, è al lavoro per programmare la prossima. Non sarà semplice farlo fin quando non ci sarà maggior chiarezza per quanto riguarda l’assetto societario. Ibrahimovic e Cardinale spingono per l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, ma sul suo arrivo in società ci sono ancora dei dubbi anche perché non è chiaro se Furlani sia d’accordo o meno.

Nel frattempo però è necessario capire cosa accadrà nelle prossime settimane: oltre al direttore sportivo, c’è da scegliere anche l’allenatore, e stavolta non si può sbagliare in alcun modo. E con lui, poi, capire come muoversi sul calciomercato. Nel frattempo però il Milan sta portando avanti delle trattative che riguardano giovani giocatori da portare nel settore giovanile e, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, in questi giorni la società ha chiuso per l’arrivo di un importante elemento di soli 16 anni che arriva da… l’America.

Dagli USA al Milan, accordo fatto

Come riportato dal noto esperto di calciomercato, il Milan ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione di Astin Mbaye. Classe 2009, ha origini senegalesi ma è naturalizzato americano. Si tratta di un difensore centrale e gioca attualmente nell’Academy del New York Red Bull. Ha raccolto qualche presenze con la Nazionale U15 ed è già stato convocato anche per l’U16, ma finora non ha mai debuttato.

Non si conoscono ulteriori dettagli di questa operazione ma si tratta di una cosa praticamente fatta. Il Milan ha raggiunto l’accordo per il suo acquisto e potrebbe arrivare in Italia in estate per iniziare il suo percorso nel settore giovanile. I rossoneri potrebbero dargli spazio anche nella squadra Primavera, con l’obiettivo di rientrare nel Milan Futuro nel più breve tempo possibile. Di lui in patria si parla benissimo ma non si hanno molte altre informazioni.

Un acquisto che evidenzia ancora una volta quanto sia forte il legame del Milan con gli USA, ovviamente, e di come ci sia la grande volontà di puntare sui giovani. Ed è un lavoro sicuramente condivisibile perché è fondamentale pensare anche al futuro e anticipare l’acquisto di questi ragazzi. Inoltre, la scuola americana è in grande crescita negli ultimi anni ed è corretto guardare a quel mercato sfruttando canali preferenziali.