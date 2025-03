Conceicao, rivoluzione per Lecce-Milan: la probabile formazione titolare

L’allenatore sta pensando a diversi cambiamenti nello schieramento da impiegare nella trasferta in Puglia: ecco quali potrebbero essere.

Il Milan è reduce da tre sconfitte consecutive in Serie A e deve assolutamente riprendersi. Sabato a Lecce affronta i giallorossi allenati da Marco Giampaolo e non può sbagliare.

Anche se la qualificazione alla prossima Champions League appare ormai un miraggio, bisogna cercare di fare più punti possibili da qui alla fine del campionato. Poi vedremo quale sarà la classifica, se i rossoneri saranno riusciti a conquistare l’accesso a una coppa europea oppure se nella prossima stagione giocheranno solo in Italia. Già mancare la qualificazione in Champions rappresenta un fallimento, dato che quello era l’obiettivo minimo stagionale.

Lecce-Milan: l’undici titolare di Conceicao

Sergio Conceicao aveva annunciato che dopo Milan-Lazio avrebbe lavorato per presentare una nuova versione della sua squadra. Potendo svolgere allenamenti senza partita infrasettimanale, l’allenatore portoghese e il suo staff hanno potuto lavorare più normalmente nel cercare di trasmettere determinati concetti ai calciatori. Vedremo se allo stadio Via del Mare vedremo qualche piacevole effetto nel gioco e nel risultato.

Per quanto riguarda la formazione titolare, Conceicao dovrà rinunciare a Mike Maignan e Strahinja Pavlovic per squalifica. In porta andrà Marco Sportiello, mentre al centro della difesa dovrebbe tornare Malick Thiaw a fianco del confermato Matteo Gabbia. Sulle fasce difensive Kyle Walker a destra e Davide Bartesaghi a sinistra, con Theo Hernandez che sembra destinato ad accomodarsi in panchina.

Per quanto riguarda il centrocampo, pare esserci la possibilità di vedere il debutto in rossonero di Warren Bondo, arrivato a gennaio dal Monza e mai utilizzato finora. Al suo arrivo era infortunato e poi ha dovuto recuperare la migliore condizione. Con lui ci sarà Tijjani Reijnders. Sia Youssouf Fofana che Yunus Musah destinati alla panchina.

Nel tridente offensivo alle spalle dell’unica punta (Tammy Abraham viene dato in vantaggio su Santiago Gimenez) dovremmo vedere Alex Jimenez, Christian Pulisic e Riccardo Sottil. Esclusi Joao Felix e Rafael Leao. Attendiamo l’allenamento di rifinitura di sabato per avere conferme da Milanello, però in queste ore sono trapelate le scelte che abbiamo appena descritto. Conceicao è pronto a cambiare tanto per cercare di tornare alla vittoria.

SERIE A, LECCE-MILAN: LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONCEICAO

(4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Bartesaghi; Bondo, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Sottil; Abraham (Gimenez).