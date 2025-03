Futuro Kalulu, così cambia tutto: il Milan deve rivedere i suoi piani

Svolta a sorpresa per il futuro di Kalulu, la Juventus potrebbe cambiare il suo piano: il Milan attende

Fra le operazioni più discusse dell’estate del 2024 c’è sicuramente la cessione di Pierre Kalulu alla Juventus. Il difensore francese, reduce da stagioni difficili per problemi fisici, avrebbe potuto dare una grossa mano alla difesa del Milan. Invece, probabilmente per un mix di volontà sua e della società, è passato ai bianconeri con la formula del prestito con diritto di riscatto a 14 milioni, una cifra piuttosto bassa per un giocatore giovane e che, nonostante le difficoltà recenti, ha dimostrato di avere valori importanti.

Alla Juventus ha trovato finalmente continuità anche grazie ai tanti infortuni che hanno colpito la difesa bianconera: con gli stop di Bremer e di Cabal, il suo utilizzo è stato sempre più forte. Oggi, quando siamo ad inizio marzo, è già a quota 30 presenze (e anche con un gol). Rendimento che ha convinto tutti alla Juventus, ma il suo riscatto è tutt’altro che scontato. E questo potrebbe cogliere di sorpresa il Milan, che stava già facendo affidamento su quei 14 milioni in arrivo.

Kalulu-Juve, riflessioni sul riscatto

La Juventus non ha grossi dubbi sulle prestazioni di Kalulu: il difensore francese ha fatto bene finora e con Thiago Motta ha trovato subito un certo feeling anche grazie alla sua capacità di giocare in più ruoli della difesa. In questa stagione infatti ha giocato da terzino, a destra e a sinistra, e da centrale. Un jolly vero e proprio che ha aiutato tantissimo la squadra nei momenti di difficoltà per gli infortuni. Ma nel frattempo sono cambiare alcune cose.

Innanzitutto, la Juventus si prepara ad accogliere il rientro di Bremer, che dovrebbe arrivare entro l’ultima parte di campionato. A questo poi si aggiungono le situazioni di Renato Veiga e di Kelly, i due difensori centrali presi da Giuntoli a gennaio: entrambi stanno convincendo i bianconeri e per questo si sta ragionando con Chelsea e Newcastle per il riscatto di entrambi. A quel punto, Giuntoli potrebbe decidere di “risparmiare” i 14 milioni per Kalulu.

Uno scenario che coglierebbe di sorpresa il Milan, che a gennaio scorso ha speso tanto anche ragionando sugli incassi estivi dei riscatti (e non solo). Ad oggi, in ogni caso, il riscatto di Kalulu da parte della Juventus continua ad essere molto probabile, ma non è scontato. In via Aldo Rossi si attendono aggiornamenti da Torino.