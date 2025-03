Il video è commovente, i tifosi di Sinner scoppiano in lacrime

Rivelazione straordinaria su Jannik Sinner: il tennista fa impazzire i tifosi con questa dichiarazione da brividi

La stagione di tennis 2025 prosegue ma non per Jannik Sinner. Dopo un inizio da sogno con la vittoria, per il secondo anno consecutivo, dell’Australian Open a Melbourne, il tennista altoatesino è costretto ad uno stop forzato a causa della squalifica per il caso Clostebol. Di fronte alla prospettiva di uno o addirittura due anni di squalifica da parte del TAS di Losanna, convinto dai suoi avvocati, Sinner ha deciso di patteggiare con la Wada per tre mesi di stop. Siamo entrati nel secondo mese e dal 13 aprile potrà tornare ad allenarsi e prepararsi agli Internazionali d’Italia di inizio maggio.

La squalifica di Sinner, infatti, finirà proprio pochi giorni prima l’importante torneo di Roma. Non sappiamo ancora se l’altoatesino parteciperà o meno al torneo: sappiamo che Jannik punta sempre al massimo e potrebbe non considerarsi fisicamente pronto per gli Internazionali, ma farà di tutto per esserci e per dimostrare chi è il numero uno al mondo. Numero uno nel tennis e campione di mentalità, come testimoniato anche da un suo collega.

Sinner, parole da brividi: cosa è successo

Nel corso di un’intervista al Podcast di Tennis Insider Club, Darren Cahill, l’ex tennista e uno degli allenatori di Sinner, ha fatto una bellissima rivelazione in merito ad una discussione avvenuta con Jannik in seguito al caso Doping che ha coinvolto tutto lo staff dell’altoatesino. Una conversazione fra i due che ha spiazzato lo stesso Cahill perché ha ricevuto da Jannik, un ragazzo di soli 23 anni, una vera e propria lezione di vita.

“L’altro giorno mi ha detto ‘Non ti preoccupare delle critiche di persone da cui non accetteresti consigli’“, la rivelazione di Cahill in merito alla discussione avuta con Sinner. Parole che hanno aiutato l’australiano a riprendere in mano la situazione perché il caso Clostebol ha avuto ripercussioni non solo sull’altoatesino ma anche su tutti gli elementi del suo staff, compreso lo stesso Cahill. “Gli ho chiesto ‘Ma davvero hai solo 23 anni?‘”, ha aggiunto un sorpreso Cahill.

La conversazione con il numero uno al mondo ha convinto Cahill a mettersi tutto alle spalle e andare avanti. Le parole di Jannik, rivelate dall’allenatore, sono solo l’ennesima prova della forza mentale di questo ragazzo. Che nel corso di questi anni si è sentito dire di tutto ma senza mai reagire. Oggi sappiamo come fa a mantenere questo straordinario Self Control.