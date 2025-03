La bomba scuote il mondo Inter: penalizzazione e salta la seconda stella

L’Inter rischia grosso. I nerazzurri potrebbero essere penalizzati e perdere lo Scudetto. Ecco cosa sta succedendo

Ormai da questa estate l’Inter ha cambiato pelle. Il club nerazzurro è passato in mano al fondo Oaktree. La gestione della famiglia Zhang, che ha portato di fatto, allo Scudetto, continua, però, a far discutere. I cinesi e di conseguenza i nerazzurri sono finiti nel mirino della critica, le settimane scorse, per via del fallimento di alcune aziende legata agli Zhang.

L’Inter avrebbe avuto le garanzie per iscriversi? Si sono così chiesti tanti tifosi. Poi sotto la lente di ingrandimento, ecco il caso Carassai, sollevato da Le Iene. Proprio in merito a questa vicenda si è espresso Enrico Lubrano. L’avvocato, esperto di diritto sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, spiegando la situazione: “Bisogna valutare se c’è responsabilitĂ oggettiva da parte dell’Inter, in base alla posizione che aveva questo personaggio all’interno della dirigenza nerazzurra. Di certo Carassai ha ricoperto per oltre tre anni sia un ruolo importante nella societĂ operatrice nel settore del gaming Microgame, che consigliere di amministrazione del club meneghino. Per la giustizia sportiva c’è totale incompatibilitĂ tra il calcio e le scommesse“.

L’ormai ex consigliere nerazzurro rischierebbe, dunque, una sanzione non certo leggere: “Il signor Carassai dovrebbe essere sottoposto ad un procedimento disciplinare e punito con un minimo di tre anni di squalifica“.

Inter nel mirino: rischio penalizzazione e addio scudetto

Ma l’interesse dei tifosi è chiaramente legato soprattutto a cosa va incontro l’Inter di Beppe Marotta. Un’eventuale penalizzazione riguarderebbe la stagione passata: “Sicuramente c’è responsabilitĂ oggettiva da parte dell’Inter, poi bisogna capire come vorrĂ procedere la Giustizia Sportiva – prosegue l’avvocato Lubrano – Come nel caso di Moggi alla Juventus, non conta il ruolo nel momento in cui è stato posto il giudizio, ma quello nel momento in cui hai svolto la tua attivitĂ ”.

“Se all’Inter non sapevano quale lavoro svolgesse Carassai, c’è stata negligenza da parte della societĂ . L’articolo 24 prevede l’obbligo di denuncia da parte del club. Se verrĂ contestata soltanto la responsabilitĂ oggettiva, l’Inter se la può cavare con una semplice multa. Viceversa, qualora fosse riscontrata una responsabilitĂ diretta, allora ci sarebbero dei punti di penalizzazione per i nerazzurri che andrebbero inflitti nel campionato di Serie A 2023-24. Il che vuol dire revoca dello scudetto conseguito la passata stagione“. A questo punto lo Scudetto verrebbe assegnato alla seconda classificata?