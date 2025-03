Salta Conceicao: il nuovo allenatore arriva dalla Serie A

Il Milan e Sergio Conceicao si separeranno: niente conferma per il tecnico lusitano, i rossoneri guardano a un allenatore del nostro campionato per la panchina del futuro

L’avvicendamento in panchina al Milan tra Paulo Fonseca e Sergio Conceicao non ha dato i risultati sperati, tutt’altro. I rossoneri hanno cercato, con il cambiamento di guida tecnica, di invertire la tendenza negativa di questa stagione, senza riuscirci, però, vedendo nelle ultime settimane sfumare tutti i principali obiettivi.

Con l’ex tecnico del Porto, la squadra ha confermato tutte le criticità precedenti, con prestazioni altalenanti e distanze troppo ampie in campo. Il successo in Supercoppa italiana aveva illuso tutti, ma la luna di miele è finita ben presto. E ora, il Milan è uscito dalla Champions e anche dalla corsa per il quarto posto, dopo l’eliminazione contro il Feyenoord e le successive tre sconfitte consecutive in campionato contro Torino, Bologna e Lazio.

Per adesso, il Milan non ha optato per soluzioni drastiche. Una nuova cacciata dell’allenatore avverrebbe solamente in caso di altri rovesci rovinosi, con Mauro Tassotti pronto a fare da traghettatore in caso di bisogno. Sergio Conceicao rimarrà comunque al timone per ora e, salvo ribaltoni, fino alla fine della stagione. Ma l’addio è già stato deciso: verrà attivata l’opzione con cui interrompere anticipatamente il contratto stipulato con il portoghese.

Il Milan, dunque, va alla ricerca di un nuovo allenatore cui affidare la ripartenza nella prossima stagione. L’erede sarebbe già stato individuato in Serie A, secondo i rumours.

Milan stregato da Fabregas per il dopo Conceicao: avanti tutta

Il Como di Cesc Fabregas ha conquistato tutti. Squadra piena di talento e soprattutto guidata da un allenatore che sembra avere le stimmate per una carriera di grande successo. Non a caso, finito nel mirino di tanti club importanti.

Lo spagnolo, secondo la testata ‘Fichajes.net’, viene seguito con sempre maggiore interesse dal Diavolo. Ibrahimovic scende in campo per provare il colpaccio, anche se non sarà semplicissimo strapparlo al Como. Per adesso, il club lariano ha dichiarato apertamente di non voler rinunciare al proprio allenatore, con cui è stato stipulato un lungo contratto e c’è l’idea di avviare un progetto ambizioso.

Nel frattempo, si valutano anche possibili alternative. Altri nomi possibili per la panchina rossonera potrebbero essere Maurizio Sarri e Roberto De Zerbi, tra gli altri.