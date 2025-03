Theo e Leao via insieme: l’annuncio è appena arrivato

Il Milan sta iniziando a pianificare le prossime mosse di mercato. Leao e Theo ai saluti: andranno via al termine della stagione.

In questi tre mesi che mancano alla conclusione della stagione, proverà a vincere la Coppa Italia così da conseguire anche l’automatica qualificazione in Europa League e alla Supercoppa Italiana. Poi in estate il Milan, alla luce delle numerose delusioni fin qui vissute tra Champions e Serie A, avvierà un nuovo progetto cedendo molti dei componenti dell’attuale rosa: l’elenco degli epurati ritenuti a fine ciclo comprende diversi big, tra cui Theo Hernandez e Rafael Leao.

I due hanno vissuto un’annata complicata, ricca di numerose prestazioni anonime se non addirittura dannose. Il 27enne francese (autore di 4 reti e 5 assist in 37 apparizioni complessive) viaggia a velocità ridotta e, in fase difensiva, appare spesso fuori posizione. Il contratto che lo lega al club scade il 30 giugno 2026 e non verrà rinnovato. Il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic, infatti, ha stoppato la trattativa riguardante il prolungamento e in estate provvederà a venderlo al miglior offerente. Lo stesso destino attende il 25enne portoghese, che da tempo ha perso lo status di intoccabile.

Il classe 1999 è andato a corrente alternata senza riuscire mai a garantire quella continuità invocata da Sergio Conceicao e dalla tifoseria. Il tecnico, dopo lo sbarco in città di Joao Felix, in varie occasioni lo ha escluso dai titolari obbligandolo a partire dalla panchina in modo tale da pungolarlo e spingerlo ad offrire prestazioni più solide. L’esperimento, tentato dal mister lusitano, non ha però prodotto i risultati sperati. Da qui la decisione della società di voltare pagina, avviare le pratiche per il divorzio e mettersi alla ricerca di un possibile acquirente.

Mercato Milan, è finita con Leao e Theo Hernandez: andranno via

Tramite la sua cessione il Milan conta di incamerare una cifra compresa tra gli 80 e i 100 milioni. Sulle tracce dell’ala sinistra ci sono soprattutto alcune squadre della Saudi Pro League, pronte a ricoprirlo d’oro per convincerlo a lasciare l’Europa e trasferirsi in Arabia Saudita. Vivo, inoltre, l’interesse manifestato dal Barcellona da sempre suo grande estimatore. L’esperienza in rossonero di Leao e di Theo si sta quindi avviando verso la conclusione: un’ulteriore conferma in tal senso è arrivata dalla ‘Gazzetta dello Sport’, secondo cui l’addio tra le parti risulta pressoché certo.

E non finisce qua perché a salutare la compagnia saranno pure Ruben Loftus-Cheek (20 gare saltate per infortunio), Samuel Chukwueze e Joao Felix che non ha più convinto dopo l’iniziale exploit contro la Roma in Coppa Italia. Il Milan, come detto, progetta la rivoluzione.