Affare a sorpresa in Serie A, Jovic pronto a firmare a costo zero

Il futuro dell’attaccante serbo non sarà al Milan, ma non è esclusa una permanenza in Serie A: ecco chi lo vuole.

Una stagione davvero anonima quella di Luka Jovic, che tra problemi fisici ed esclusioni ha trovato pochissimo spazio. Ha totalizzato 7 presenze distribuite su soli 122 minuti in campo, nessun gol realizzato.

Certamente la pubalgia accusata da ottobre lo ha pesantemente condizionato. Verso fine novembre ha dovuto anche operarsi per cercare di guarire. Un tipo di infortunio fastidioso per ogni calciatore. Nelle ultime partite del Milan è entrato in campo nel finale senza riuscire a incidere: 14 minuti a Bologna e 7 minuti a San Siro contro la Lazio.

Sergio Conceicao lo ha preferito a Tammy Abraham e al giovane Francesco Camarda. L’ex di Real Madrid e Fiorentina spera di riuscire a dare un contributo al rilancio della squadra in un campionato che finora è stato davvero negativo.

Calciomercato Milan, Jovic rimane in Italia?

Non bisogna dimenticare che il Milan ha cercato di cedere Jovic sia l’estate scorsa, nonostante il rinnovo firmato a giugno, sia durante il mercato invernale. A gennaio era stato raggiunto un accordo con Adriano Galliani per il trasferimento a Monza, destinazione che il nazionale serbo ha deciso di rifiutare; come ha rifiutato altre proposte, preferendo rimanere a Milano nonostante la consapevolezza che avrebbe giocato poco. Scelte professionali spesso incomprensibili, perché l’obiettivo di ogni calciatore dovrebbe essere quello di giocare e non di scaldare la panchina.

Il contratto di Jovic scade a giugno 2025 e non ci sono chance di rinnovo. L’attaccante se ne andrà a parametro zero e ciò rappresenta una chance per diverse squadre. In Italia si è parlato dell’interesse del Torino, al quale era già stato accostato nel mese di gennaio. Da capire se la maglia granata possa essere gradita al giocatore a fine stagione. Ovviamente, tanto dipenderà pure dalla eventuale offerta economica.

Per Jovic è spuntato anche l’interesse dell’Olympiacos, di squadre della Turchia, della Russia e degli Emirati Arabi Uniti. Alcuni rumors provenienti dal Messico lo avevano persino indicato come obiettivo del Pachuca, però poi non ci sono stati sviluppi concreti. In ogni caso, non dovrebbe avere problemi a trovare una sistemazione per il suo futuro.

Vero che questa stagione al Milan è stata negativa, però il serbo ha 27 anni e ancora la possibilità di giocare a buoni livelli. Il suo agente è Fali Ramadani, uno abbastanza bravo quando deve piazzare i suoi assistiti.