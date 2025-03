Caos Conceicao: “Lasciato solo”, poi arriva la smentita ufficiale

Le ultime sul mondo rossonero: il tecnico portoghese sempre più nella bufera. Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore

Sta succedendo davvero di tutto attorno al Milan e domani si torna ancora una volta a giocare in un clima davvero surreale. Al centro dell’attenzione è finito nuovamente Sergio Conceicao. A riportare tutto sono i quotidiano sportivi e non.

Un tecnico, quello portoghese, che si sarebbe sentito solo e abbandonato dalla proprietà. Un messaggio, abbastanza articolato, fatto passare attraverso il proprio entourage, con il quale si sottolineava anche la scarsa preparazione atletica della squadra, per nulla propensa all’impegno, e l’esistenza di progetto tecnico per nulla chiaro, oltre che la lontananza da Gerry Cardinale.

Una presa di posizione netta, che porterebbe, di fatto, alla rottura tra il Milan e Sergio Conceicao. Una presa di posizione, però, smentita a La Gazzetta dello Sport, dallo stesso tecnico: “Soffro tantissimo per il momento del Milan ma niente di ciò che è stato riportato sul mio conto è vero. La società è sempre presente, so che il club è con me“.

Milan nella bufera: è finita con Conceicao

Domani, come detto, in questo clima di confusione totale, Sergio Conceicao e la squadra saranno chiamati a scendere in campo contro il Lecce, in un match valevole per la ventottesima giornata di Serie A. Oggi capiremo con quali giocatori, il tecnico portoghese deciderà di affrontare il match: non è da escludere che ci sia una rivoluzione totale, confermando così la rottura con i top della squadra.

Appare evidente che l’avventura di Sergio Conceicao al Milan sia ormai al capolinea. Al termine della stagione sarà addio, ma non è da escludere che quanto successo non porti ad una separazione già nell’immediato. Quanto accaduto non può passare inosservato e già in conferenza stampa ne sapremo di più. Il futuro del portoghese è davvero appeso ad un filo e il Milan, che era intenzionato a proseguire con lui, almeno fino alla fine del campionato, potrebbe prendere altre decisioni.

Con un esonero sarebbe inevitabile affidarsi ad un traghettatore che porti il Milan a concludere l’annata. Mauro Tassotti potrebbe diventare l’uomo giusto. Si attendono sviluppi in merito già nelle prossime ore. A Milanello l’aria è bollente. Poi per la prossima stagione, la guida tecnica sarà affidata ad un allenatore italiano, con Massimiliano Allegri che tornerebbe di moda, al pari di Maurizio Sarri, Roberto De Zerbi e magari Antonio Conte.