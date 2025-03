Grosse novità in Lecce-Milan, Conceicao cambia tutto: la probabile formazione

La probabile formazione del Milan contro il Lecce per la gara di domani: Conceicao è pronto a proporre diverse novità

Per la prima volta da quando è arrivato al Milan, Sergio Conceicao ha potuto dedicare tutta la settimana alla preparazione di una partita. Non c’è da andarne orgogliosi però perché questo è stato possibile in seguito alla clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord, squadra che l‘Inter ha battuto due a zero all’andata degli ottavi quasi senza sudare. Una brutta macchia nella storia dei rossoneri, e quindi anche nel curriculum di Conceicao, che ha però dalla sua parte diversi alibi.

A quella sconfitta si sono aggiunte le tre consecutive di campionato, contro Torino, Bologna e Lazio, che hanno reso impossibile raggiungere il quarto posto in Champions. Nel giro di un anno e mezzo, il Milan è passato da Scudetto più semifinale della competizione ad addirittura non giocare la prossima edizione. Un fallimento completo e totale. I rossoneri tornano in campo domani al Via del Mare per affrontare il Lecce di Marco Giampaolo e, stando a quanto filtra da Milanello, Conceicao sembra pronto a fare scelte forti di formazione.

Lecce-Milan, il probabile undici di Conceicao

L’allenatore rossonero starebbe pensando di escludere dalla formazione titolare Theo Hernandez e Rafael Leao. A questi si aggiunge anche Mike Maignan, out per una (strana) squalifica. Il porta quindi ci andrà Marco Sportiello, a sinistra potrebbe giocare il giovane Davide Bartesaghi e Riccardo Sottil, acquistato a sorpresa a gennaio dalla Fiorentina, dovrebbe sostituire Leao a sinistra. Le novità di formazione però non sono finite qui.

Kyle Walker, rientrato nel secondo tempo contro la Lazio dopo un infortunio, torna in campo dal primo minuto a destra. Al centro della difesa, senza Pavlovic squalificato, dovrebbe rivedersi Gabbia al fianco di Thiaw, cioè la coppia di difensori che aveva portato avanti con continuità Paulo Fonseca. Novità anche a centrocampo: potrebbe esserci un’opportunità dal primo minuto per Warren Bondo, al posto di Youssouf Fofana (che potrebbe finire di nuovo in panchina), al fianco di Tijjani Reijnders, fresco di rinnovo del contratto.

Per il resto quindi: Sottil a sinistra, Alex Jimenez a destra e Christian Pulisic in posizione centrale dietro a Santiago Gimenez. Fuori quindi anche Joao Felix, l’altro giocatore finora intoccabile per Conceicao. A meno di colpi di scena, saranno loro gli undici ad affrontare il Lecce domani in quella che rischia di essere una partita da dentro o fuori: non per la Champions, che è ormai andato, ma per il posto di Conceicao.