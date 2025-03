Il tradimento è servito: scelta fatta su Theo Hernandez

Theo Hernandez è pronto a dire addio al Milan durante il calciomercato estivo: occhi al clamoroso tradimento del terzino francese

Non sono stati mesi facili per il Milan che prima con Fonseca e oggi Conceicao, ha fatto enorme fatica ad imporsi ai vertici del calcio italiano. Il club rossonero sta già programmando una vera e propria rivoluzione in vista della riapertura del calciomercato estivo.

Con il quarto posto lontanissimo e la possibilità di partecipare alla prossima Champions League ormai virtualmente sfumata, la società di Via Aldo Rossi si ritroverà costretta a valutare tanti cambiamenti, a partire da alcuni importanti addii. Nonostante le voci che vorrebbero la ferma volontà del calciatore di rinnovare con la società rossonera, Theo Hernandez sembrerebbe destinato a lasciare Milanello a fine stagione.

Il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 ed una serie di prestazioni assai deludenti parrebbero poter spingere il terzino francese molto lontano dalla Milano rossonera. Dalla Spagna sono sicuri: così Theo Hernandez può ritrovarsi al centro di un clamoroso tradimento.

Ritorno e tradimento: ecco l’offerta per Theo Hernandez

Il portale spagnolo ‘Elgoldigital.com’ parla dell’ormai certo addio di Theo Hernandez al Milan. Il terzino francese, finito al centro di durissime critiche nel corso dei mesi e suo malgrado protagonista in negativo dell’eliminazione dei rossoneri dalla Champions League, avrebbe già le valigie in mano.

Una decisione già presa, viene riportato dal quotidiano spagnolo, con il Milan che non rinnoverà il contratto di Theo in scadenza tra poco più di un anno. Viene riferita, poi, quella che potrebbe essere una doppia destinazione spagnola per il laterale transalpino. Un ritorno al Real Madrid, club che a cuor leggero lo ha lasciato partire nell’estate 2019 per appena 20 milioni e che ad oggi si pente di tale scelta.

Oppure addirittura l’Atletico Madrid. Diego Simeone stravede per Theo e sembrerebbe intenzionato a spingere il piede sull’acceleratore per fare in modo di portare al Metropolitano il gioiello del Milan. La valutazione attuale del cartellino di Theo Hernandez è di 50 milioni di euro, una cifra importante che i ‘Colchoneros’ potrebbero pensare di ‘coprire’ con una pedina da inserire nell’affare. Si sa da tempo come Javi Galan sia in rampa di lancio, pronto a lasciare Madrid per far spazio ad un nuovo colpo.

Ecco quindi che non è affatto da escludere un’ipotesi di scambio tra le parti, con un conguaglio vicino ai 25 milioni circa per vedere Theo Hernandez vestire la casacca dell’Atletico Madrid. Staremo a vedere ma intanto in quella che sembrerebbe poter essere la sua ultima stagione in maglia rossonera, il francese ha collezionato 37 presenze complessive tra campionato e coppe, con 4 gol e 5 assist vincenti all’attivo.