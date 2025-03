Lecce-Milan, ultima spiaggia per Conceicao: la clamorosa indiscrezione

Quella di sabato potrebbe essere l’ultima apparizione dell’allenatore portoghese sulla panchina rossonera: ecco cosa trapela nelle ultime ore.

Nonostante abbia cambiato due allenatori, il Milan non è riuscito a raddrizzare la propria stagione. La vittoria della Supercoppa Italiana aveva dato l’illusione che con Sergio Conceicao sarebbe arrivata una svolta, ma così non è stato.

L’ex Porto non è riuscito a trasmettere la sua mentalità alla squadra, spesso protagonista di prestazioni davvero scialbe e inaccettabili. Già con Paulo Fonseca si era parlato più volte dei problemi di approccio e atteggiamento dei giocatori, è stato deludente vedere che l’arrivo di un allenatore abbastanza diverso la situazione non è cambiata. I rossoneri sono usciti dalla Champions League e si ritrovano noni nella classifica della Serie A, un disastro.

Milan, Sergio Conceicao a rischio esonero?

Il Milan ha perso nelle ultime tre giornate di campionato contro Torino, Bologna e Lazio. Tutte sconfitte evitabili e che hanno fatto precipitare la situazione, appesantendo un ambiente già molto teso. I tifosi sono sul “piede di guerra”, arrabbiati e delusi per una stagione troppo al di sotto delle aspettative, Aver conquistato un trofeo non basta. E aggiudicarsi anche la Coppa Italia non sarebbe sufficiente per salvare l’annata dei rossoneri, seppur non sia mai da buttare la conquista di un trofeo.

Sabato il Milan gioca a Lecce ed è obbligato a vincere per sperare di riavvicinare la zona Europa, oltre che per non peggiorare ulteriormente l’ambiente. Conceicao dovrà rinunciare agli squalificati Mike Maignan e Strahinja Pavlovic, che dovrebbero essere rimpiazzati da Marco Sportiello e Malick Thiaw. Nella formazione titolare dovrebbero esserci novità come l’impiego di Warren Bondo e Riccardo Sottil.

Secondo quanto spiegato da Gazzetta.it, una mancata vittoria a Lecce potrebbe avere conseguenze per Conceicao. L’esonero dell’allenatore portoghese non sarebbe da escludere, anche se l’intenzione del club era quella di andare avanti con lui fino a fine stagione e di evitare di cambiare per la terza volta.

Nel caso in cui la situazione dovesse precipitare, molto probabilmente il sostituto di Conceicao sarebbe Mauro Tassotti. L’ex terzino e vice-allenatore rossonero è tornato qualche settimana fa come collaboratore tecnico per il Milan Futuro, dove inizialmente ha affiancato Daniele Bonera e poi Massimo Oddo. Vedremo se sarà chiamato a sedersi sulla panchina della Prima Squadra.