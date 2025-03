Sorpasso sulla Juve, il Milan chiude il primo colpo dell’estate

Il diavolo contende ai bianconeri zebrati di Torino il primato sulla necessita di rinnovare profondamente il proprio organico per la prossima stagione

Sono giorni difficili. Il Milan è incappato in un periodo nero dal quale è difficile intravedere la luce in fondo al tunnel. L’uscita dalla Champions contro il Feyenoord, in concomitanza della sempre più probabile mancata qualificazione alla prossima edizione della competizione calcistica continentale per eccellenza, e le recenti sconfitte in campionato inducono a pensare sia necessario operare un repulisti generale dell’organico il prima possibile.

Un aspetto che purtroppo accomuna la gestione di Conçeiçao a quella del suo predecessore Fonseca è una fase difensiva inaccettabile, soprattutto in termini di perizia e forza d’animo nell’andare a contrastare le altrui sortite offensive. La partita persa in casa con la Lazio è un esempio lampante in tal senso, con un Theo Hernandez dallo spirito arrendevole e sempre sovrastato dai vari Marusic e Isaksen.

A chiedere a gran voce di voltare pagina, di dare un taglio netto con il recente passato e l’attuale presente, sono gli stessi supporter meneghini. Ha fatto ‘rumore’ in tal senso la protesta silente di un San Siro giustamente polemico e che ha voltato le spalle ad un undici non più in grado di rappresentare la sua gente.

Dalla Lazio alla Lazio: il Milan indovina un colpo ‘da biancocelesti’

Paradossalmente la sconfitta all’ultimo istante contro la Lazio, oltre a mettere a nudo i difetti di una compagine incapace di rimettersi in moto, dà al Milan l’occasione di cogliere uno spunto da seguire. Una squadra costruita senza spese folli, eppure gente come Nuno Tavares e Zaccagni ha potuto fare il bello e il cattivo tempo, coordinata dalle retrovie da un Gila in stato di grazia.

La dirigenza del club di via Aldo Rossi sta per l’appunto seguendo una strategia similare alla filosofia con cui i biancocelesti conducono le proprie trattative ormai da anni. Nel mirino di Ibrahimovic e Moncada è finito il centrale difensivo dell’Hellas Verona, Diego Coppola.

Nativo proprio della città scaligera, Coppola è già alla quarta stagione in serie A malgrado sia solo ventunenne. Non c’è una sole dote che gli manchi: dispone di un fisico imponente, è abile nel leggere le situazioni e a posizionarsi di conseguenza con poche sbavature in copertura, ha inoltre una buona visione di gioco che fa di lui il play arretrato della retroguardia gialloblù.

È proprio per queste sue caratteristiche che la Juventus avrebbe voluto farlo suo, intravedendo in lui il potenziale di un novello Bonucci. Tuttavia il Milan è stato lesto nell’agire di soppiatto e lontano dai riflettori, dimostrando di aver imparato la lezione: meno nomi esotici e più gente già avvezza con il campionato nostrano.