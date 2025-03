Tonali, l’annuncio che fa sognare i tifosi: “Tornerà”

Importante annuncio da parte dell’agente di Tonali per quanto riguarda il suo futuro, non ci sono dubbi

Il tracollo del Milan è iniziato a giugno 2023. Dopo l’addio di Paolo Maldini e di Frederic Massara, i due dirigenti che avevano faticosamente riportato la squadra ad alti livelli dopo anni di magra, non contenta, la società decise di vendere Sandro Tonali al Newcastle per poco meno di 60 milioni. Un’operazione economicamente importante, per il club e per il giocatore, ma che ha lasciato un grosso vuoto, mai colmato. Inoltre, come si è potuto chiaramente capire da una recente intervista, è stato il Milan a spingere per la cessione.

Tonali sarebbe rimasto volentieri, anche se al Newcastle ha potuto fare un’esperienza diversa e, soprattutto, guadagnare cifre che, molto probabilmente, in Italia non avrebbe mai visto. Dopo l’anno di stop per squalifica a causa della vicenda calcioscommesse, è tornato più forte di prima e ora è fra i migliori centrocampisti della Premier League. Protagonista dell’affare Marianna Mecacci, agente molto vicina a Giuseppe Riso: in queste ore, è stata lei a parlare del futuro di Sandro.

Tonali tornerà in Italia

Chiariamo subito una cosa: in questo momento andare a prendere Tonali dal Newcastle, soprattutto per le squadre italiane, è difficile se non impossibile per costi del cartellino e stipendio. Lui, che è molto riconoscente al club per quanto accaduto lo scorso anno, ora è felice lì e vuole fare il massimo per ricambiare il sostegno ricevuto. E diremmo che ci sta riuscendo alla grande: è il campo a parlare per lui.

Ma Tonali è un patrimonio del calcio italiano ed è inevitabile pensare che, in futuro, prima o poi, tornerà a giocare in Serie A. A confermarlo è la stessa Mecacci ai microfoni di Sportitalia: “Tonerà in Italia, ma se mi chiedi quando è difficile dirlo. Sandro è riuscito ad imporsi in un campionato dove il giocatore italiano viene considerato un flop in partenza“. Il centrocampista ex Brescia compirà 25 anni il prossimo maggio: è nel pieno della sua carriera e ha ancora tanti anni di grande livello davanti a sé, e probabilmente li giocherà in Premier League.

Il contratto col Newcastle è in scadenza a giugno 2028 e, fino a quel momento, per una questione di costi sarà probabilmente inavvicinabile, a meno di un calo di rendimento che, ad oggi, è difficile immaginare. Ci sono però possibilità che Tonali resti in Premier League ma in squadre ancora più forti: Liverpool, Manchester United e Manchester City potrebbero interessarsi a lui in estate. E quello complicherebbe ulteriormente il suo ritorno in Italia.