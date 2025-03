Verstappen cambia scuderia, la bomba per il 2026 è già servita

Il futuro del campione in carica della F1 torna ad essere oggetto di discussione: un ex pilota gli dà un consiglio.

I tre giorni di test in Bahrain non hanno chiarito completamente i valori della griglia della F1 2025. Non sappiamo con certezza quale sia il potenziale di Max Verstappen e della Red Bull, anche se la sensazione è che i piloti McLaren dispongano di un pacchetto migliore.

Bisognerà attendere il primo gran premio in Australia per avere le idee più chiare. Certamente, il quattro volte campione del mondo spera di avere una monoposto in grado di consentirgli l’assalto al quinto titolo. Nella seconda metà del Mondiale 2024 c’è stato un calo da parte della scuderia di Milton Keynes e ciò ha spinto la concorrenza a lavorare più duramente.

Il 2025 potrebbe essere un’occasione per McLaren, Ferrari e Mercedes. Lo capiremo dopo alcune gare. Oggi ogni pronostico è inutile. Parlerà la pista al momento opportuno.

F1, Max Verstappen lascerà la Red Bull?

Verstappen è affamato di nuove vittorie e attende di vedere quale sarà il suo potenziale. Anche perché, stando alle indiscrezioni, nel suo contratto ci sarebbe una clausola che gli consentirebbe di liberarsi anticipatamente dalla Red Bull. Il portale svizzero Blick aveva rivelato che essa può essere esercitata dal pilota se dopo le prime tre-cinque gare del 2025 non sarà nelle prime tre posizioni della classifica mondiale.

Max ha un rapporto molto stretto con la scuderia di Milton Keynes, per questo aveva firmato un rinnovo contrattuale fino al 2028. Però la sua priorità è vincere e vuole assicurarsi sempre il migliore pacchetto tecnico possibile. Da dire che nel 2026 ci sarà un drastico cambiamento del regolamento, quindi è difficile dire chi sarà più forte nel prossimo campionato.

Un team che sarebbe felice di accoglierlo è l’Aston Martin, nella quale si è trasferito Adrian Newey e che dal 2026 monterà motore Honda. L’ex pilota Johnny Herbert ne ha parlato a CasinoApps: “Il rapporto con Honda terminerà e lo scenario con Ford sarà diverso. Si dice che la situazione in Red Bull sia più complicata di quanto si aspettassero. La nuova power unit non sta nascendo secondo i piani. È sensato che Max si unisca all’Aston Martin. I contratti non significano nulla se mancano le prestazioni“.

Aston Martin appare come una destinazione credibile per Verstappen. Lì ritroverebbe Newey e anche Honda, che in questi anni ha fornito a Red Bull i motori con cui ha vinto i suoi mondiali. Dovrà valutare tante cose.