Cambia di nuovo tutto, ora il rinnovo è vicino: firma per un anno

C’è la possibilità che il giocatore possa rimanere al Milan per un’altra stagione: riflessioni in via Aldo Rossi per questo inaspettato rinnovo

Il Milan riparte da Lecce. Oggi alle 18:00, la squadra di Sergio Conceicao scenderà in campo per affrontare quella di Marco Giampaolo. I rossoneri hanno poco altro da dire a questo campionato: le tre sconfitte di fila contro Torino, Bologna e Lazio li hanno esclusi definitivamente dalla corsa Champions League, ormai troppo lontana soprattutto per un gruppo senza alcun tipo di continuità, né di prestazioni e né di risultati. Non resta che proverà a chiudere nel miglior modo possibile, magari almeno in Europa League, ma anche quello è un obiettivo tutt’altro che scontato.

Fa riflettere che, nel giro di un solo anno e mezzo, il Milan sia finito di nuovo in queste condizioni, cioè quelle dell’ultimo Berlusconi. Conceicao proverà a fare il massimo e, in vista di questo rush finale di stagione, avrà a disposizione un giocatore molto importante: non tanto per questioni di campo quanto piuttosto di spogliatoio. Si tratta di uno degli ultimi elementi rimasti del recente Scudetto che, dopo un lunghissimo periodo di stop, è finalmente tornato ad allenarsi con il gruppo.

Florenzi resta al Milan?

Ci stiamo riferendo ovviamente da Alessandro Florenzi. Dopo l’arrivo di Paulo Fonseca, con il quale non aveva un ottimo rapporto alla Roma, il terzino sembrava destinato all’addio anche se durante la tournée negli USA ha giocato e anche tanto (spesso nel ruolo di centrocampista). Ed è proprio durante la pre season, nello specifico contro il Manchester City, che ha subito il grave infortunio al ginocchio, l’ennesimo della sua carriera.

Da quel momento quindi è cambiato tutto: Florenzi si è sottoposto all’operazione e ha iniziato la lunghissima riabilitazione, che è finalmente arrivata alla fine. L’ex Roma infatti è tornato a lavorare in gruppo in questa settimana e spera di tornare in campo nelle prossime settimane. Un ritorno che potrebbe convincere la società a dargli un’altra chance: il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e tutti hanno parlato di un addio inevitabile.

Ma lasciarlo andare dopo un anno così sfortunato e difficile potrebbe non essere il modo migliore per salutarsi, ecco perché si sta riflettendo sulla possibilità di rinnovargli il contratto di almeno un altro anno. Florenzi, come detto, è un leader dello spogliatoio e lo dimostrano le manifestazioni di affetto nei suoi confronti dopo il rientro in gruppo sui social. La sua permanenza potrebbe far bene a tutti.