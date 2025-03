Colpo di scena Theo Hernandez: nuovo ribaltone sul suo futuro

Rinnovo o cessione? C’è grande incertezza sul futuro del terzino francese: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione.

Il Milan sta vivendo una stagione negativa ed è normale pensare che ci saranno tanti cambiamenti per la prossima. Tra coloro che potrebbero non fare più parte della squadra c’è Theo Hernandez, uno dei giocatori più criticati in questi mesi.

Le prestazioni dell’ex Real Madrid sono state perlopiù negative ed è normale che abbia attirato commenti non positivi sul suo rendimento stagionale. Da un calciatore del suo livello ci si aspettava ben altro, invece ha deluso pesantemente. Non sorprende neppure che il club abbia accettato l’offerta da quasi 50 milioni di euro presentata dal Como durante l’ultima finestra invernale del calciomercato. Una naturale conseguenza di quanto si è visto in campo.

Theo Hernandez e il Milan: rinnovo o cessione?

Il nazionale francese ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e finora la trattativa per il prolungamento non è mai decollata. Senza rinnovo, la cessione sarà inevitabile. Il Milan non può permettersi di rischiare di perdere a parametro zero un calciatore di valore come Hernandez, dal quale può provare a incassare 25-30 milioni a luglio-agosto.

Oggi Theo percepisce uno stipendio di circa 4,5 milioni netti annui e il Milan non sembra disposto a corrispondergli un particolare aumento per un eventuale rinnovo contrattuale. Le prestazioni viste nelle ultime due stagioni, in particolare l’ultima, non sono meritevoli di un premio.

Secondo alcune indiscrezioni, l’ex Real Madrid avrebbe comunicato ai suoi agenti di cercare di trovare un accordo con il club. La sua volontà è quella di rimanere a Milano. A questo punto, pur di continuare a indossare la maglia rossonera potrebbe fare un “sacrificio economico”. Potrebbe accettare di percepire un ingaggio simile a quello attuale. Questo tipo di soluzione potrebbe spingere il Milan ad accelerare una trattativa che oggi è in una fase di stallo.

Il fatto che a gennaio sia stata accettata l’offerta per la cessione al Como è un segnale chiaro del fatto che la società non lo ritenga indispensabile. Se lui dovesse venire incontro al Milan rivedendo le sue pretese economiche, forse ci sarebbe la possibilità di cambiare uno scenario (la cessione) che attualmente appare quello più probabile per fine stagione. Il mese di marzo potrebbe essere molto importante per capire che risvolti potranno esserci. Se Theo dovesse migliorare il suo rendimento in campo, potrebbe convincere la dirigenza a confermarlo.