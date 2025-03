Dal futuro di Conceicao al nuovo Ds: Moncada dice tutto

Le dichiarazioni di Geoffrey Moncada prima del calcio d’inizio del match contro il Lecce: il Direttore Tecnico dice proprio tutto

Sono tantissimi i temi trattati da Geoffrey Moncada prima del calcio d’inizio di Lecce-Milan, match valevole per la ventottesima giornata di Serie A.

Il Direttore Tecnico dei rossoneri, intervenuto ai microfoni di DAZN, a bordo, è stato chiamato a commentare quanto accaduto negli ultimi giorni. Il primo argomento è dunque quello relativo alle dichiarazioni dell’ex portavoce di Sergio Conceicao: “Il mister ha parlato con noi ed è tutto chiarito – afferma Geoffrey Moncada -. Non ci sono problemi, abbiamo un bel rapporto. Sono sempre a Milanello con lui come Ibra. E’ la prima volta che lavoriamo tutta la settimana a Carnago, bisogna continuare così”, ha affermato il dirigente francese.

Come è noto, queste sono ore caldissime per la nomina di un nuovo Direttore sportivo. I rossoneri stanno stringendo per chiudere con Igli Tare, ma appare ancora in corsa Fabio Paratici. Un nuovo Ds chiaramente arriverà di certo dopo la separazione con D’Ottavio: “Nel calcio il ruolo di Direttore sportivo è importante – prosegue Geoffrey Moncada -. Se c’è qualcuno che può aiutare il Milan in questo momento, la valutiamo, ma senza stress. Valutiamo insieme”.

Milan, una vittoria per l’Europa e Conceicao: parla Moncada

Il Milan dopo tre sconfitte consecutive, arrivate contro il Torino, il Bologna e la Lazio, è chiamato chiaramente a rialzare la testa. Serve vincere per provare a continuare a credere ancora nell’Europa: “E’ importante, abbiamo undici partite. Non è ancora finita. Ogni partita è una finale e poi abbiamo un derby di Coppa Italia. Dobbiamo giocare tanto. Non siamo contenti, ma siamo arrabbiati, lavoriamo per tornare ad un buon livello”.

Una vittoria è chiaramente fondamentale anche per Sergio Conceicao, che per l’occasione ha deciso di non affidarsi alla rivoluzione annunciata sui giornali. Alla fine a rimanere fuori è di fatto solo Rafa Leao, oltre chiaramente a Mike Maignan e Pavlovic, fermati dal Giudice Sportivo.

Tre punti, dunque, per allontanare le voci su un esonero immediato, di cui si sta parlando davvero tantissimo. I punti, dunque, devono arrivare – “Siamo qui per vincere e siamo con Conceicao – conclude Geoffrey Moncada ., abbiamo totalmente fiducia in lui e lavoriamo con Sergio ogni giorno”. Il Milan dunque prova a ricompattassi per ripartire una volta per tutte.