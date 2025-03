La scelta sul prossimo allenatore è stata fatta: non ci sono più dubbi al Milan

Il club rossonero sembra deciso a non proseguire con Conceicao nella prossima stagione: ecco chi potrebbe sostituirlo.

La vittoria della Supercoppa Italiana sembrava poter essere un momento di svolta per il Milan, che aveva appena ingaggiato Sergio Conceicao. Più giocatori erano contenti dell’energia portata dal nuovo allenatore, c’era la sensazione che finalmente la stagione potesse avere una crescita esponenziale. Purtroppo, non è andata così.

La squadra è uscita dalla Champions League contro il Feyenoord e occupa la nona posizione nella classifica della Serie A. Il tecnico portoghese non è riuscito a portare la scossa necessaria. Da capire se le responsabilità siano più sue oppure di un gruppo particolarmente difficile da gestire.

Milan, addio Conceicao: chi potrebbe sostituirlo

Non sono mancati rumors sul fatto che Conceicao non abbia particolarmente legato con alcuni elementi della sua squadra. Anche se sono arrivate delle smentite da Milanello, le prestazioni in campo fanno pensare che qualcosa non stia funzionando. E non è un caso che da mesi l’allenatore stia parlando delle difficoltà che i giocatori hanno sul piano mentale. Parlarne pubblicamente potrebbe non essere visto bene dai diretti interessati, che però dovrebbero essere concentrati soprattutto su come migliorare e non mettere in campo prove imbarazzanti.

Il contratto di Conceicao scade a giugno 2026, ma prevede una clausola per la risoluzione anticipata. Senza qualificazione alla prossima Champions League, cosa ormai probabilissima, è sicuro che l’ex Porto non rimarrà in panchina. Già si parla di chi potrebbe sostituirlo.

Secondo quanto scritto da Tuttosport, il destino di Conceicao è ormai segnato e il Milan sta valutando la possibilità di ingaggiare un allenatore italiano. Puntare su due stranieri non ha portato i risultati auspicati in questa stagione, al netto della vittoria della Supercoppa Italiana.

I sogni proibiti sarebbero Carlo Ancelotti e Antonio Conte. Entrambi hanno dei contratti, rispettivamente con Real Madrid e Napoli, anche per la prossima stagione e appare difficile riuscire ad assicurarsi uno dei due. Certamente, il ritorno di Carletto è uno degli eventi meno probabili.

TS scrive che viene monitorato pure Gian Piero Gasperini, che a fine stagione lascerà l’Atalanta nonostante un contratto in scadenza a giugno 2026. Occhi anche su Roberto De Zerbi, che se la sta cavando abbastanza bene a Marsiglia, al quale è legato da un accordo fino al 2027. Apprezzato pure Vincenzo Italiano, davanti al Milan in classifica con il Bologna.

Tra gli allenatori italiani liberi figurano Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, altri profili tenuti in considerazione dalla dirigenza del Milan.