Lascia l’Inter per il Milan, il colpo si chiude in estate

Il Milan prepara il grande colpo in arrivo dalla squadra nerazzurra: affare possibile in estate, i dettagli

Sarà un’estate di grandi cambiamenti per il Milan. In un momento topico della stagione ancora in corso, la dirigenza rossonera sta già lavorando al prossimo mercato. Nonostante ci siano in atto cambiamenti importanti, che potrebbero coinvolgere anche il quadro dirigenziale e la panchina, in questo momento è necessario cominciare a individuare i possibili rinforzi per la prossima stagione. E uno di questi sarebbe stato individuato in casa Inter.

Rispolverando una vecchia tradizione, che tanta fortuna ha portato ai colori rossoneri, a quanto pare i vertici del club sarebbero tornati a sondare le questioni di casa Inter per individuare, anche tra i giocatori meno impiegati in nerazzurro, o solo in orbita interista, quei profili che potrebbero far fare un grande salto di qualità alla rosa rossonera.

Senza sognare colpi sensazionali, come potrebbero essere calciatori del livello di Taremi, Dumfries o de Vrij, per motivi diversi possibili partenti durante la prossima sessione estiva di mercato, la dirigenza del Milan avrebbe trovato proprio in un talento giovane, in orbita nerazzurra, l’identikit ideale del centrocampista di qualità e quantità che potrebbe trasformarsi nell’uomo chiave del Milan che verrà. A prescindere dal tecnico che siederà in panchina.

Il Milan tenta il colpo dall’Inter: affare possibile, tutti i dettagli

Non che sia semplice imbastire un affare tra Inter e Milan, di recente. Considerando la rivalità tra le due squadre, alimentata anche da situazioni come quella di Calhanoglu, riuscire a mettere d’accordo la dirigenza nerazzurra e quella milanista per un trasferimento è difficile.

Il Milan avrebbe però individuato proprio in un giocatore che è cresciuto all’Inter il rinforzo ideale per la prossima estate. Si tratta infatti di un profilo italiano, di grande talento e già protagonista ad alto livello nel nostro campionato.

Il prescelto è Giovanni Fabbian, protagonista nel super Bologna di Thiago Motta con 5 gol e 2 assist nella scorsa stagione, ma autore di una buona annata anche sotto la guida di Italiano. Classe 2003, il centrocampista di Camposampiero è cresciuto moltissimo negli ultimi due anni, dimostrando di meritare una chance in una big del calcio italiano.

E considerando che l’Inter, pur avendo un diritto di recompra fissato a 12 milioni, non sembrerebbe intenzionata a riscattare il proprio gioiello, il Milan si starebbe già informando con il Bologna per un eventuale affare da chiudere in estate, anche per una somma più importante rispetto a quella pattuita in passato tra i felsinei e i nerazzurri.

La sensazione è infatti che serviranno almeno 15-20 milioni ai rossoneri per convincere la squadra rossoblù. Un investimento importante ma non fuori parametro per un club che il prossimo anno sembra destinato a fare a meno della Champions, ma che vuole a ogni costo tornare competitivo anche per la vittoria.