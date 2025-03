Stavolta c’è poco da fare: maxi affare tra Milan e Liverpool

Il Milan si prepara ad effettuare una cessione. Il Liverpool pronto a farsi avanti: il maxi affare, ormai, è alle porte.

Sono entrate nel vivo le riflessioni del Milan legate alla prossima sessione del mercato. I deludenti risultati ottenuti fin qui hanno fatto sfumare alcuni dei principali obiettivi e spinto la dirigenza a progettare un’autentica rivoluzione, che coinvolgerà non soltanto la rosa ma anche i quadri dirigenziali. Un restyling in piena regola, pensato per riportare il club ai vertici del calcio internazionale e renderlo maggiormente competitivo. Tanti gli acquisti in cantiere: prima, però, verranno ceduti gli elementi del gruppo ritenuti non più imprescindibili.

In lista di sbarco, ad esempio, c’è Rafael Leao protagonista di una stagione in chiaroscuro. I contributi in zona offensiva non sono mancati (10 gol e 8 assist) tuttavia il 25enne portoghese continua ad andare a fiammate, senza mai riuscire ad offrire quella continuità che ci si aspetterebbe invece da un giocatore dotato di un talento così sconfinato come lui. Entrato più volte in contrasto con Paulo Fonseca, il classe 1999 sembrava essere sul punto di esplodere in seguito allo sbarco in panchina di Sergio Conceicao e alla vittoria della Supercoppa Italiana ai danni del’Inter.

Il tanto atteso salto di qualità atteso dalla società e dai tifosi, però, non è avvenuto visto che l’ala sinistra, nelle gare successive, ha faticato a diventare il trascinatore ed il leader tecnico della squadra al punto da finire spesso in panchina a causa del suo rendimento ritenuto insufficiente dal mister lusitano. La pazienza, ormai, è giunta al termine. Il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic lo ha infatti inserito nell’elenco dei giocatori da vendere al termine dell’attuale annata mettendosi, di conseguenza, alla ricerca di un acquirente.

Mercato Milan, affare con il Livepool: la firma è possibile

Sulle tracce di Leao ci sono diverse società della Saudi Pro League, pronte a ricoprirlo d’oro per convincerlo a lasciare l’Europa e trasferirsi in Arabia Saudita. Il calciatore, dal canto suo, preferirebbe rimanere in Europa. Possibile, quindi, uno sbarco in Premier League. Dove? Al Liverpool, che ha cominciato a seguirlo in previsione di una possibile partenza di Luis Diaz. I ‘Reds’, stando a quanto riportato dal sito ‘Fichajes.net’, apprezzano molto le doti di Leao e, a breve, proveranno a farsi avanti allo scopo di gettare le basi economiche della trattativa ed ottenere il “sì” definitivo delle controparti.

Gli inglesi, in ogni caso, dovranno guardarsi dalla concorrenza del Barcellona, da tempo grande estimatore del rossonero. Esposto, intanto, il prezzo del suo cartellino: per acquistare Leao serviranno almeno 80 milioni.