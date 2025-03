A 45 milioni di euro il Milan lo vende, avventura finita dopo un solo anno

Un top club della Premier League ha messo nel mirino un giocatore importante della squadra rossonero: pronta un’offerta importante.

A fine stagione verranno tirate le somme e sarà interessante vedere quali saranno gli sviluppi del progetto Milan. Dovrebbero esserci un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore, diversi nuovi calciatori e diverse cessioni.

Una rivoluzione inevitabile dopo quanto si è visto in questi mesi di risultati perlopiù scadenti. Il club pensava che non avrebbe avuto grandi difficoltà ad arrivare al quarto posto della classifica, confermando così la qualificazione in Champions League, invece si è scontrato con una realtà diversa. Ora c’è il grande rischio che i rossoneri rimangano fuori da tutte le competizioni europee, un fallimento grandissimo.

Dal Milan alla Premier League: offerta in arrivo

Ci sono tanti giocatori del Milan sotto esame, qualcuno sa già che probabilmente lascerà Milanello e altri hanno ancora tempo per convincere la società a dargli fiducia. Le cessioni dipenderanno non sono dalle scelte progettuali per la prossima stagione, ma anche dalle offerte che arriveranno. Per qualche titolare potrebbero arrivare delle proposte particolarmente alettanti.

Ad esempio, nelle ultime settimane si parla di un interesse del Chelsea per Youssouf Fofana. Il club inglese è pronto a offrire almeno 45 milioni di euro per cercare di persuadere il Milan a vendere. Il centrocampista classe 1999 è arrivato nel corso del calciomercato estivo 2024 per 20 milioni più 5 di bonus; si è subito imposto come titolare e, dopo qualche partita di rodaggio, il livello delle sue prestazioni è stato ottimo per dei mesi. Poi c’è stato un calo fisico, probabilmente dovuto al fatto di giocare sempre senza rifiatare, ed è da un po’ di tempo che non lo vediamo giocare al suo massimo livello.

Sicuramente nei piani del Milan c’è l’intenzione di puntare su Fofana anche nella prossima stagione. Tuttavia, una ricca offerta potrebbe anche cambiare lo scenario. Abbiamo già visto con la cessione di Sandro Tonali che non ci sono calciatori incedibili nella squadra rossonera. Inoltre, senza i soldi della Champions League, probabilmente qualche cessione onerosa dovrà essere fatta nel prossimo calciomercato estivo.

Ci sono altri principali indiziati alla vendita, però non stupirebbe se dovesse arrivare qualche proposta per Fofana. In Premier League è un tipo di centrocampista che piace. Prima di venire al Milan c’era stato un tentativo concreto del West Ham.