Blitz per il bomber: il Milan è rimasto stregato

Ecco chi sarà l’attaccante che affiancherà Santi Gimenez nel ruolo di punta centrale nella stagione 2025/2026: il punto della situazione

Il gol ieri non è arrivato solo per un po’ di sfortuna, ma la prestazione di Sani Gimenez non ha convinto del tutto. L’attaccante messicano è evidente che sia un calciatore che difficilmente ti potrà fornire una grande prestazione senza trovare il gol.

Contro il Lecce, c’è così chi lo ha bocciato, nonostante un gol, tolto dal VAR per un fuorigioco di qualche centimetro, e un palo, colpito dopo un’azione caparbia che si è creato da solo. Gimenez, come sottolineato da Sergio Conceicao, ha bisogno di adattarsi al calcio italiano, ma i gol continuerà a farli, anche se attualmente sono solamente tre, due in Serie A contro Empoli e Verona e uno in Champions League contro il Feyenoord. C’è anche l’assist in Coppa Italia per l’unico centro di Joao Felix e quello contro il Bologna per Rafa Leao.

Il Milan di certo ripartirà dal bomber messicano, dopo aver investito una somma importante, superiore ai 28 milioni che può raggiungere i 35 se dovessero scattare tutti i bonus. La domanda che tutti si fanno è chi affiancherà Santi Gimenez la prossima stagione, nel ruolo di punta centrale.

Milan, il bomber segna ancora: sfida alla Roma per l’attaccante

Ieri nella ripresa è subentrato Tammy Abraham, che contrariamente a Luka Jovic, destinato a fare le valigie a giugno, spera ancora di poter convincere il Diavolo. In stagione ha giocato 36 partite, riuscendo a segnare otto gol e realizzando quattro assist. Numeri che possono essere considerati accettabili per una riserva.

Non lo è di certo il suo stipendio, guadagnando più di 4 milioni di euro netti, praticamente il doppio di Santi Gimenez. Se dovesse accettare una riduzione significativa una sua permanenza non sarebbe così assurda, anche perché la Roma non ha alcuna intenzione di tenerselo.

Ieri contro il Lecce è entrato bene, giocando di sponda e facendo un lavoro davvero utile per la squadra. Alla fine si è meritato un voto più alto di Santi Gimenez, ma chi ha preso di più è certamente Nikola Krstovic. Il centravanti classe 2000 ha vinto il confronto a distanza con i colleghi rossoneri, segnando una doppietta da bomber vero. Soprattutto con il primo gol c’è da stropicciarsi gli occhi. Il 24enne di Golubovac è così salito a quota nove in Serie A, battendo il proprio il Krstovic dello scorso anno. L’attaccante ha dimostrato di essere pronto al grande salto, magari proprio al Milan. I rossoneri hanno sondato il terreno già a gennaio, in estate tornerà di moda. Servirà però battere la concorrenza della Roma e convincere Pantaleo Corvino