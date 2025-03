Deciso il dopo Maignan: tifosi del Milan a bocca aperta

Il Milan ha scelto come sostituire Maignan, individuato il portiere rossonero del futuro: la decisione lascia senza parole i tifosi

Più passano i giorni, meno è probabile che il futuro di Mike Maignan possa essere ancora al Milan. Con o senza rinnovo di contratto, è quasi certo che il portiere rossonero, eroe dello scudetto del 2022, sia destinato a lasciare quella che, fino a questo momento, è stata la maglia più importante della sua carriera. Il Milan però vuole farsi trovare pronto in caso di addio, e per questo motivo avrebbe già individuato il possibile sostituto. Un nome in grado di lasciare a bocca aperta tutti i tifosi.

Per raccogliere l’eredità di uno dei migliori portieri europei, al di là di qualche incertezza di troppo manifestata nelle ultime uscite, servirà senza dubbio un portiere dotato di personalità, talento, esperienza e anche qualità podistiche non indifferenti. Una serie di qualità non molto comuni.

Trovare il sostituto perfetto del francese, arrivato in Serie A tra i dubbi della tifoseria ma diventato rapidamente uno dei beniamini del pubblico, sarà tutto meno che una passeggiata. Eppure, il club non si sta in alcun modo scoraggiando, e anzi avrebbe già messo nella lista della spesa almeno un portiere in grado di soddisfare, in buona parte, tutte le esigenze della squadra. Ed è un profilo che potrebbe davvero lasciare a bocca aperta tutti i tifosi.

Il Milan lavora al post-Maignan: l’erede del francese potrebbe essere lui

Chi si aspetta, in caso di effettiva cessione di Maignan, l’arrivo di un portiere di grande nome, l’estremo difensore di qualche big europea, magari desideroso di provare un’esperienza diversa, probabilmente potrebbe rimanere deluso.

Stando a quanto riferito da fonti spagnole, e in particolare da Fichajes.net, l’erede di Maignan potrebbe infatti non essere un top player della porta. E potrebbe non essere nemmeno il portiere di una big europea. A dirla tutta, potrebbe addirittura non giocare in Europa, o almeno non più. Anzi, il primo nome nella lista rossonera in questo momento sembrerebbe un grande protagonista del calcio argentino.

Con un passato piuttosto importante in Liga, al Cadice, non proprio una squadra di primissima fascia, Conan Ledesma è riuscito in questi anni a lasciare un’ottima impressione di sé nel calcio europeo. Tornato nel 2024 in argentina per indossare la maglia gloriosa del River Plate, fino a questo momento in realtà non ha raccolto le soddisfazioni che sperava.

Tra i Millonairos è infatti finito molto presto a occupare il ruolo di secondo portiere. Una retrocessione che in pochi si sarebbero aspettati, e che in particolare l’esperto estremo difensore argentino non avrebbe mai immaginato. Anche per questo motivo potrebbe prendere in considerazione l’opportunità di un nuovo trasferimento. Soprattutto se a bussare alla sua porta dovesse essere un club blasonato come il Milan.

Per il momento rimane comunque solo una suggestione, o tutt’al più un’idea papabile tra le tante che, sicuramente, la dirigenza rossonera starà vagliando in questi giorni. Tuttavia, nulla si può escludere nel futuro mercato rossonero. Anche perché una soluzione sicuramente non dispendiosa come Conan permetterebbe al club di convogliare buona parte del proprio budget su altri ruoli potenzialmente più decisivi per le sorti della squadra nella prossima stagione.