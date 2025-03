Futuro Florenzi, dalla panchina al rinnovo: il punto della situazione

L’esperto calciatore italiano ha un accordo con il prossimo 30 giugno. Non è ancora stata scritta l’ultima parola sul calciatore

Per la prima volta in stagione Alessandro Florenzi è tornata a disposizione del Milan. Il giocatore italiano lo scorso 2 agosto era stato operato in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione del menisco laterale del ginocchio destro.

Dopo otto mesi da quel giorno difficile, che aveva seguito all’infortunio nel corso della tournée americana, l’ex Roma è stato convocato da Sergio Conceicao. Il giocatore, che compirà 34 il prossimo 11 marzo, è pronto così a dare una mano in questo finale di stagione.

Difficile capire quanto potrà farlo sul terreno di gioco, ma di certo lo farà dalla panchina, supportando e incitando i propri compagni, come ha fatto contro il Lecce. Alessandro Florenzi al Milan è ormai diventato un punto di riferimento per lo spogliatoio e in una squadra che ne ha davvero pochi non è da escludere, che alla fine rimanga anche la prossima stagione. Il terzino, che in carriera ha dimostrato di poter giocare come esterno alto oltre che da centrocampista centrale, come accaduto al termine dello scorso campionato, potrebbe così strappare un po’ a sorpresa il rinnovo di contratto. Il suo accordo con il Milan – lo ricordiamo – scadrà il prossimo 30 giugno.

Milan, futuro Florenzi: il punto della situazione

Se in queste settimane dovesse dimostrare di essere integro fisicamente una chiacchierata dalle parti di via Aldo Rossi potrebbe essere fatta. Al Milan, d’altronde, serve esperienza e leadership. Servono uomini spogliatoio riconosciuti dalla squadra. Caratteristiche queste che Alessandro Florenzi possiede tutte.

Un altro elemento che gioca a favore dell’ex Valencia e Psg è il fatto di essere italiano. In rossonero oggi sono davvero pochi e a Casa Milan sembrano finalmente essersi resi conto di quanto siano importanti averli in gruppo. Il rinnovo di Florenzi, dunque, non sarebbe così assurdo. Un rinnovo che chiaramente potrebbe avvenire solamente a cifre decisamente diverse dalle attuali.

Il calciatore oggi percepisce 3 milioni di euro netti a stagione. Per firmare dovrebbe rinunciare a più della metà. Senza un prolungamento, Florenzi si guarderà attorno sperando di strappare un ultimo contratto a cifre importanti. A questo punto un’esperienza in Arabia Saudita verrebbe certamente presa in considerazione. Senza l’infortunio è molto probabile che il viaggio verso Riyad l’avrebbe fatto già la scorsa estate