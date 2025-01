Florenzi è pronto a dire sì, colpo a sorpresa in Serie A

Il futuro di Florenzi non sarà al Milan, ma potrebbe comunque essere in Italia: ecco la squadra che sta pensando a lui per la prossima stagione.

Il club rossonero ha alcuni giocatori in scadenza di contratto a fine stagione nessuno di loro sembra destinato a rimanere. Salvo colpi di scena, si verificheranno degli addii.

Uno è quello di Davide Calabria, cresciuto nel settore giovanile e teoricamente anche capitano della squadra. Dopo Milan-Parma ha avuto un malinteso con Sergio Conceicao, che ha ormai deciso di affidare la fascia a Mike Maignan e che non lo ritiene importante per il suo progetto. Dopo l’infortunio di Emerson Royal c’è stata la chiusura dell’affare Kyle Walker, che sarà il nuovo terzino destro titolare.

Un altro in scadenza a fine stagione è Luka Jovic, un semi-fantasma in questi mesi, a causa soprattutto dei problemi di pubalgia. La società vorrebbe cederlo subito e ha già un accordo con il Monza, però l’attaccante serbo non è convinto della destinazione, dato che giocherebbe nella squadra che occupa l’ultima posizione della classifica della Serie A.

Calciomercato Milan, Florenzi addio: ecco dove potrebbe andare

In scadenza di contratto a giugno anche Alessandro Florenzi, che in questa stagione non si è mai visto a causa di un infortunio grave al ginocchio destro. A inizio agosto è stato operato in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione del menisco laterale.

Il terzino classe 1991 dovrebbe tornare in campo a marzo, gli ultimi mesi della stagione gli serviranno per tornare in condizione fisica e cercare una nuova sistemazione per il futuro. Il Milan non gli rinnoverà il contratto, liberandosi così del suo stipendio da circa 5 milioni di euro lordi annui.

Avendo alle spalle un infortunio serio e che potrebbe condizionarlo, potrebbe non avere facilità nel trovare una squadra interessata a investire su di lui. Dovrà rivedere le proprie richieste economiche, magari legando il nuovo ingaggio alle presenze stagionali che riuscirà a collezionare.

In Serie A il suo profilo potrebbe interessare a più società. Una di queste è il Como, che sta facendo diversi investimenti e che potrebbe avere bisogno di qualche elemento di esperienza per fare un salto in avanti nella prossima stagione. Se Florenzi starà bene fisicamente e non avrà pretese di stipendio esagerate, potrebbe non spostarsi troppo da Milano.