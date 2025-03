Il Milan ha chiuso il colpo: arriva a parametro zero

Colpo Milan già ufficializzato: arriva a parametro zero il difensore centrale giovanissimo. Tutti i dettagli

Il Milan sta già programmando la prossima stagione. Non c’è altra strada, considerando che quella in corso è già un totale fallimento. Programmare in questo clima di incertezza però è davvero complicato: le faide interne fra dirigenti, lo scarso rendimento dei giocatori e l’ultima spiacevole vicenda comunicativa che ha coinvolto Sergio Conceicao e il suo (ormai ex) portavoce. Insomma, un vero e proprio marasma. L’unica cosa certa è che l’allenatore portoghese saluterà a giugno: la società, che è anche alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, ha intenzione di iniziare di nuovo da zero.

Nel frattempo però resta intatta l’idea di lavorare in ottica futura e per questo motivo si lavora anche su possibili nuovi innesti per il settore giovanile, che faranno poi un normale passaggio fra Primavera e Milan Futuro per mettersi in mostra. In queste ore, un po’ a sorpresa, il Milan ha infatti annunciato l’acquisto di un giocatore di soli 16 anni che, dal prossimo 1 luglio, farà parte proprio del progetto che riguarda l’U23.

Milan Futuro, colpo in difesa: è ufficiale

I rossoneri hanno infatti comunicato l’accordo per l’arrivo di Astin Mohammet Zaehb Mbaye, un difensore centrale che arriva direttamente da New York. Il giocatore, classe 2009, è in possesso della doppia cittadinanza: statunitense e tedesca ma gioca per gli USA (almeno per adesso). Infatti è già un pilastro della squadra U16. Di lui si parla un gran bene in patria in ottica futura e il Milan, dopo un periodo di riflessione, ha deciso di acquistarlo. Arriva dal New York Red Bull.

Un acquisto molto interessante quindi che avremo la possibilità di valutare già dall’estate. Molto probabilmente farà prima un percorso in Primavera per poi aggregarsi al Milan Futuro, con la speranza che possa giocare in Serie C e non in Serie D, come è molto probabile se le cose per l’U 23 non dovessero cambiare da qui alle prossime settimane.

AC Milan can announce that a preliminary agreement for the transfer of Astin Mohammet Zaehb Mbaye has been reached.

Astin was born in New York on 5 March 2009 and has dual USA and German citizenship. As a defender, Astin is already a mainstay of the USA youth teams.

Astin Mbaye… pic.twitter.com/X20gLxGeew — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) March 7, 2025

In questo momento la squadra, allenata da pochissimo da Massimo Oddo, è virtualmente retrocesso, ma grazie alla penalizzazione della Lucchese ha la possibilità di lottare ancora per i Play-Out. Vedremo come andrà questo finale di stagione, ma il fallimento della prima squadra e anche del Milan Futuro è l’emblema della gestione Furlani e Ibrahimovic, le due anime della società che hanno sbagliato qualsiasi tipo di scelta da un anno e mezzo a questa parte.