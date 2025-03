Leclerc lo farà in caso di Mondiale: lo ha detto anche ad Hamilton

Il pilota monegasco sogna di vincere il titolo con la Ferrari e ha anche fatto una “promessa”: ecco cosa farà se dovesse laurearsi campione.

Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato mondiale di F1 2025, che prenderà il via nel weekend 14-16 marzo a Melbourne. In Australia vedremo finalmente i veri valori della griglia, dato che nel test in Bahrain era difficile avere un quadro completo della situazione.

Tanti riflettori saranno puntati sulla Ferrari, che è la scuderia più vincente della storia della Formula 1 e che quest’anno affianca a Charles Leclerc un sette volte campione del mondo come Lewis Hamilton. C’è tanta curiosità di vedere se finalmente il team di Maranello sarà in grado di lottare fino alla fine per il titolo o se ben presto i tifosi dovranno sperare nell’anno successivo per rivedere un Cavallino Rampante vincente.

Ferrari F1, la “promessa” di Leclerc: coinvolto anche Hamilton

Leclerc corre in F1 con la Ferrari dal 2019 e da subito si è fatto amare dai tifosi. Ha un legame fortissimo con il marchio italiano e da sempre sogna di vincere il titolo mondiale con il colore rosso addosso. Anche se ha vissuto diversi momenti di delusione, ha continuato a credere nel progetto e ha sempre firmato i rinnovi di contratto.

L’arrivo di Hamilton nel box gli dà uno stimolo ulteriore a migliorarsi come pilota. Tutti vogliono vedere come andrà il confronto tra loro e il monegasco ha tutte le intenzioni di essere il numero 1 del team, sperando di riuscire ad esserlo anche nel campionato.

Prima di volare a Melbourne per il Gran Premio d’Australia, la scuderia di Maranello è stata protagonista di un evento a Piazza Castello a Milano. Leclerc e Hamilton hanno ricevuto il supporto e l’affetto dei tifosi. Charles, appassionato di musica come il suo compagno di squadra, ha anche risposto su una eventuale collaborazione musicale con Lewis: “Ci abbiamo pensato, ne abbiamo parlato. Per adesso concentriamoci a vincere il Mondiale. Dopo, forse, possiamo fare una canzone insieme per festeggiarlo“.

Prima bisogna focalizzarsi sull’obiettivo, vincere, poi si penserà al resto. In casa Ferrari c’è grande voglia di tornare a vincere un titolo piloti che manca dal 2007, quando fu Kimi Raikkonen a laurearsi campione. A giocarsi quel titolo c’era anche lo stesso Hamilton, al debutto in F1 e al volante della McLaren. Sono successe tante cose da allora. Vedremo se il 2025 sarà l’anno buono per rivedere il Cavallino Rampante sul tetto del mondo.