Ormai la scelta è fatta: Simeone lo porta via dal Milan

Il calciomercato rossonero vicino ad una svolta per l’estate: Diego Simeone è pronto a portarlo a Madrid, rossoneri clamorosamente scippati

Mancano ancora diversi mesi alla riapertura del calciomercato estivo ma è inevitabile in casa Milan pensare già a come muoversi in vista della stagione 2025/26. Perché quella attuale è stata quasi un completo disastro: la vittoria in Supercoppa italiana non lascia spazio al solito cauto ottimismo. Anzi.

Bisognerà cambiare e se non sarà rivoluzione totale, poco ci manca. A partire dall’allenatore che difficilmente sarà Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese nelle ultime settimane è parso nervoso, schiacciato dalla pressione enorme che pesa sulle sue spalle là dove le responsabilità di un’annata terribile sono da ricercare anche e soprattutto lontane dai due allenatore che hanno guidato il Milan fino a questo momento.

In ottica futura, però, le attenzioni potrebbero essere rivolte al mercato in uscita: a tal proposito l’Atletico Madrid parrebbe intenzionato a farsi avanti con un pazzesco scippo estivo ai danni del ‘Diavolo’. Il ‘Cholo’ è rimasto colpito da uno dei giocatori di Conceicao e lo vorrebbe a tutti i costi a Madrid il prima possibile: ecco di chi si tratta.

Dal Milan all’Atletico Madrid: lo prende Simeone

‘Fichajes.net’ chiarisce come in vista della prossima sessione di calciomercato la dirigenza del club di Cerezo possa effettivamente bussare alla porta del Milan per un giocatore che al momento la dirigenza di Via Aldo Rossi non avrebbe minimamente intenzione di cedere a fine stagione.

Si parla di Strahinja Pavlovic, al suo primo anno in maglia rossonera con cui fino a questo momento ha collezionato 25 presenze con 1 gol e 2 assist vincenti. Saltata la sfida contro il Lecce dopo il rosso rimediato con la Lazio, il centrale per il prossimo futuro sembra piacere e non poco a Diego Simeone. L’allenatore dell’Atletico Madrid si sta guardando in giro già da un pò alla ricerca di un centrale giovane e di talento, bravo nel gioco aereo così come in marcatura e negli anticipi. Pavlovic rispecchierebbe l’identikit perfetto anche se la dirigenza di Via Aldo Rossi al momento non parrebbe intenzionata a trattare la cessione.

C’è, tuttavia, un ma. Viene riferito come il Milan davanti ad una grande offerta – non meglio specificata – potrebbe cambiare idea e decidere di lasciar partire il classe 2001 arrivato dal Salisburgo la scorsa estate per 18 milioni di euro. Pavlovic, prima con Fonseca e poi soprattutto con Conceicao, è stato altalenante nel rendimento finendo spesso e volentieri in panchina. L’indiscrezione parla dunque di un Atletico Madrid fermamente convinto di voler puntare sul difensore rossonero che dopo appena una stagione potrebbe dire addio per accasarsi nella Liga. Staremo a vedere.