Sta convincendo tutti, il Milan lavora per trattenerlo in rossonero

In questo momento difficile per il Milan sta nascendo l’organico del futuro con la dirigenza che sta valutando i diversi profili presenti ora per capire chi confermare e chi no.

Durante il mercato invernale c’è stata una vera e propria rivoluzione che proseguirà con ogni probabilità anche durante la prossima estate.

Il mercato di gennaio ha portato diversi cambiamenti in casa Milan con calciatori che sono stati ceduti ed altri che sono arrivati in un momento non facile per la squadra rossonera. C’è però chi sta convincendo il club a fare un tentativo per restare anche in ottica futura e mettersi a disposizione per il prossimo progetto che partirà in vista della prossima estate. La proprietà è concentrata in questo momento sulla ricerca di un nuovo direttore sportivo con Igli Tare che ha trovato l’intesa con il club meneghino per l’arrivo a Milanello. Successivamente giungerà il nuovo allenatore che farà le sue valutazioni sulla rosa a disposizione.

Calciomercato Milan, verso la conferma un acquisto di gennaio

Riccardo Sottil, giunto al Milan nelle ultime ore del calciomercato invernale, ha convinto tutti per la dedizione e l’applicazione mostrata in allenamento in queste prime settimane rossonere. Sceso in campo contro il Lecce, il classe 1999 potrebbe diventare una pedina della rosa in vista della prossima stagione.

L’intenzione del Milan è quella di provare ad aumentare il numero di calciatori italiani presenti in rosa per andare a creare un gruppo forte che possa affrontare le situazioni di difficoltà in una maniera migliore rispetto alla stagione corrente. Riccardo Sottil potrebbe diventare una pedina importante in questo senso con il giocatore che ha convinto anche dal punto di vista tecnico anche se sarà necessario uno sconto da parte della Fiorentina per chiudere l’affare.

L’esterno è arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. Una somma che il Milan, considerata anche la mancata qualificazione alla prossima Champions League, non ha intenzione di spendere. La permanenza di Sottil in rossonero potrebbe avvenire o tramite un nuovo prestito o attraverso uno sconto sul prezzo.

Se la Fiorentina dovesse abbassare le proprie richieste intorno ai 7 milioni di euro l’esterno classe 1999 potrebbe far parte della rosa del Milan anche per la prossima stagione rientrando magari in un affare che vedrà la permanenza di Yacine Adli in viola. Il francese è passato in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina con un prezzo fissato intorno ai 12 milioni di euro.