Tonali al Milan, c’è la data: le condizioni per il ritorno in rossonero

Le ultime sul futuro di Sandro Tonali dopo le dichiarazioni della procuratrice, Marianna Mecacci. La scelta è stata presa: il punto della situazione

“Tornerà in Italia. Quando? Difficile dirlo. E’ un patrimonio calcistico italiano, è bello veder crescere un uomo attraverso le difficoltà. L’ho iniziato a seguire a Brescia, quell’operazione che lo ha portato in Inghilterra è stata straordinaria, mi rendo conto abbia destato malumori”.

Parlava, così solo qualche giorno fa, Marianna Mecacci, procuratrice di Sandro Tonali, a “Di Tutto Pod”, podcast di Sportitalia. Parole importanti che chiaramente fanno sognare tutti i tifosi rossoneri: “Tonali è figlio del Milan, fede che c’è e resterà per sempre, viene venduto per una cifra record. E’ stata una scelta anche per provare un’esperienza nuova. Finché ci sarà l’opportunità della Premier la sfrutterà, ma è impossibile pensare che non torni nel calcio italiano”. Ha aggiunta l’agente del centrocampista.

Calciomercato Milan, colpo Tonali: il punto della situazione

Quando tornerà? Come ha sottolineato Marianna Mecacci è difficile da dire, ma è verosimile che il giocatore continui ad indossare la maglia del Newcastle almeno per un’altra stagione. I Magpies lo hanno aspettato in un periodo complicato della sua vita e gli sono stati accanto, così come i calorosi tifosi, che fanno ripagati. Un’altra annata, magari vincente, prima di far ritorno in Serie A.

Sandro Tonali al Milan è chiaramente il sogno di tutti. Il sogno del centrocampista, che ha il rossonero nel cuore, e dei tantissimi tifosi che non lo hanno mai dimenticato. Va capito però se la dirigenza del Diavolo sarà capace di soddisfare le richieste del Newcastle che non potranno certo essere basse.

Si può ipotizzare un affare con dei calciatori da inserire nell’affare: da Ruben Loftus-Cheek a Fikayo Tomori, non mancano di certo i profili che potrebbero interessare ai Magpies. E’ chiaramente una trattativa che deve ancora nascere. Va considerato, inoltre, che Tonali è un’opportunità anche per altri squadre italiane.

Non si può ignorare il fatto che anche la Juventus potrebbe decidere di provarci. I bianconeri sono abituati a fare affari in Premier League. In questi giorni si sta parlando con insistenza di uno scambio con Douglas Luiz. Ma sappiamo bene che se il Milan dovesse bussare alla porta di Tonali, Sandro non avrebbe alcun dubbio su chi scegliere