Allegri e Tare concordano: è lui il nome giusto per il centrocampo

Il Milan è pronto a cambiare di nuovo in vista della prossima estate con i rossoneri che aspettano di ufficializzare Igli Tare come prossimo direttore sportivo e pensano a Massimiliano Allegri come nuovo allenatore.

Supercoppa italiana a parte, la stagione del Milan è stata ampiamente negativa con il club che è pronto a correre ai ripari per provare a rialzare la testa già in vista della prossima annata.

La proprietà ha individuato nella mancanza di un direttore sportivo uno dei maggiori problemi del club durante l’annata in corso. Il nome più caldo è quello di Igli Tare con l’ex dirigente della Lazio che è pronto a firmare un contratto con i rossoneri già entro la fine di marzo. L’accordo tra le parti sarebbe stato già trovato con l’ex attaccante di Bologna e Brescia già pronto a mettersi al lavoro per costruire un Milan competitivo. La prima decisione sarà quella del nuovo allenatore con Tare che non ha mai nascosto la sua stima nei confronti di Massimiliano Allegri con il quale sembrano condividere anche un’idea di mercato per rinforzare la rosa.

Calciomercato Milan, un nome che mette d’accordo sia Tare che Allegri: colpo in vista

Sia Igli Tare che Massimiliano Allegri sono grandi estimatori di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che ha fatto benissimo in Serie A con la maglia dei biancocelesti quando l’albanese era direttore sportivo della squadra. Allegri, dal canto suo, ha provato più volte a portare il giocatore alla Juventus, senza però riuscirci.

Dopo due anni in Arabia Saudita potrebbe essere giunto il momento per Milinkovic-Savic di tornare in Italia, dove ha fatto molto bene ed ha costruito la sua carriera. Il giocatore potrebbe ridursi l’ingaggio pur di tornare in Serie A anche se bisognerebbe convincere l’Al-Hilal a lasciar partire il classe 1995 per una somma non superiore ai 10 milioni di euro.

Un colpo non semplice per i rossoneri anche se non ci sono dubbi da parte della società per quello che riguarda il calciatore. Nonostante i due anni in un campionato non troppo competitivo come quello in cui sta giocando da due stagioni, il centrocampista ha mostrato ancora un ottimo stato di forma risultando quasi sempre decisivo nei match dell’Al-Hilal.

Una volta che Igli Tare sarà nominato ufficialmente direttore sportivo del Milan inizierà a muoversi per cercare di trovare l’intesa con la società araba per il ritorno di Milinkovic-Savic in Italia. Un affare che verrebbe visto di buon occhio anche da Massimiliano Allegri che avrebbe così a disposizione un giocatore