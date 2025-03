Camarda, dal rinnovo ai grandi: è l’attaccante del Futuro

E’ il compleanno del centravanti classe 2008 del Milan. Ecco come sta andando la sua stagione, tra Milan e Milan Futuro

Oggi è il suo giorno, Francesco Camarda compie 17 anni. Il centravanti rossonero è dunque ad un anno dalla maggiore età. Il primo contratto da professionista, però, è arrivato nei mesi scorsi, dopo aver spento 16 candeline. L’annuncio ufficiale è arrivato lo scorso 20 luglio. Da quel momento, con un nuovo accordo fino al 30 giugno 2027, sono cambiate tante cose.

Francesco Camarda, nonostante le offerte da parte di mezzo mondo: dal Borussia Dortmund al Bayern Monaco, passando per Manchester City e Chelsea, ha deciso di sposare il progetto rossonero. Qualcuno aveva pure azzardato un suo approdo all’Inter, ma non c’è stato nulla da fare. Il classe 2008 ha il Milan nel cuore e sulla pelle, come dimostrano i tatuaggi: così si è legato al Diavolo, coccolato da chiunque dalle parti di Carnago. In questi mesi Zlatan Ibrahimovic ha sempre speso parole importanti per lui: lo svedese crede più di chiunque altro sul talento italiano, tanto che a gennaio ha detto no al trasferimento al Monza.

Francesco Camarda aveva espresso il desiderio di giocare, ma l’ex bomber vuole vederlo giornalmente con i propri occhi. La crescita del bomber è costante e continua. Fisicamente sta maturando tanto, ma la sua umiltà e disponibilità non è cambiata. Il giocatore è sempre il più disponibile con i tifosi. Tifosi che lo amano come se fosse già un calciatore affermato, ma Camarda in realtà ha ancora tanta strada da fare.

Milan, tra Futuro e prima squadra: la stagione intensa di Camarda

Questi mesi per Camarda, che ha festeggiato la Supercoppa Italiana anche se non da protagonista, sono stati certamente intensi. Si è diviso tra prima squadra e Milan Futuro, allenandosi soprattutto con i grandi. E’ capitato di essere convocato da entrambi i team nello stesso weekend. Forse con il giovane classe 2008 si è un po’ fatta confusione, ma in questa stagione non mancano le cose positive, che inevitabilmente lo stanno facendo crescere.

Camarda ha giocato più di mezzora in Champions League, collezionando minuti e presenze contro il Club Brugge, lo Slovan Bratislava, la Stella Rossa e il Feyenoord. Ha trovato la rete, poi annullata contro la squadra belga, esultando e piangendo per una gioia solo rimandata. Contro i serbi, invece, è stato decisivo nella rete della vittoria.

Tante emozioni in Europa e diverse presenze anche in Serie A, ben nove, di cui una dal primo minuto contro il Cagliari. Poi ha chiaramente giocato anche con il Milan Futuro, con cui ha trovato fin qui quattro reti. L’ultima quella contro il Pescata, lo scorso 23 febbraio, dimostra quanto stia crescendo di giorno in giorno. Ora serve maggiore continuità e la speranza di tutti è che possa trovarla, in questo finale di stagione, con la maglia del Milan Futuro. L’obiettivo adesso è salvare la categoria con i suoi gol.