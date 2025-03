Milan, ecco il colpo per l’estate: pronto un grosso investimento

Dopo aver investito per l’attaccante a gennaio, il Milan ha bisogno di un altro importante innesto in una specifica zona del campo

Nel calciomercato di gennaio, il Milan ha portato avanti una piccola rivoluzione. Al momento, della squadra che ha vinto lo Scudetto poco più di due anni fa, sono rimasti soltanto sei giocatori. Uno smantellamento vero e proprio, necessario secondo la società. Di recente Ibrahimovic ha detto che l’attuale rosa è più forte di quella che ha vinto il titolo nel 2022, ma una ha vinto e l’altra è al nono posto in classifica fuori da tutto.

Una scelta che lascia parecchio perplessi ma c’è di più: a giugno la rivoluzione continuerà, e altri protagonisti di quello Scudetto andranno via. Fra questi c’è anche Tomori, che il Milan aveva già venduto al Tottenham a gennaio: è stato il giocatore ad opporsi, ma ora che ha perso di nuovo il posto da titolare, in estate la situazione cambierà. L’inglese però non è il solo, perché la difesa rossonera ha sicuramente bisogno di un intervento importante.

Milan, serve un grande difensore

Di Tomori abbiamo già parlato: fra lui e il Milan è finita. Da capire cosa accadrà con Pavlovic, che sta giocando con continuità dall’arrivo di Sergio Conceicao. Anche lui, come Tomori, era stato venduto a gennaio in Turchia ma l’affare è saltato per volontà del ragazzo. Che è rimasto e si è preso il posto da titolare, anche se il suo rendimento continua a non convincere granché. Il miglior difensore della rosa è Malick Thiaw e per lui bisogna fare il solito discorso che riguarda i big della rosa.

Nessun giocatore è incedibile, tutti quanti hanno un prezzo: se a giugno arriva una squadra con 40 milioni, il difensore tedesco andrà via. Chi è certo di rimanere è Matteo Gabbia, che ha rinnovato di recente: l’addio di Conceicao, con il quale non sembra essere scattato il feeling, è un ulteriore incentivo a restare. A questo poi bisogna aggiungere un’altra certezza: il Milan ha bisogno di un difensore centrale di alto livello.

A gennaio è stato fatto l’investimento per l’attacco con 35 milioni per Santiago Gimenez, ora bisogna fare lo stesso per la difesa. Serve un elemento di spessore, giovane ma con già una buona dose di esperienza: un nome interessante potrebbe arrivare ancora dal Feyenoord ed è David Hancko, sul quale c’è da tempo anche la Juventus, ma le alternative non mancano. Bisogna individuare il profilo giusto, per caratteristiche e costi, e molto dipende anche a chi sarà l’allenatore e da quale sarà il modo di difendere della squadra.