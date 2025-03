Milan Futuro, che beffa per Oddo: doppia assenza pesantissima

Il nuovo allenatore dell’Under 23 rossonera ha ereditato una situazione difficile ed evitare la retrocessione in Serie D potrebbe rivelarsi complicato.

Il Milan Futuro è penultimo nella classifica del girone B della Serie C, una situazione che il club non si aspettava quando ha creato il progetto Under 23. Sono in molti a pensare che abbia sottovalutato la categoria, i risultati dicono questo.

Ci sono critiche inerenti l’allestimento della squadra e anche la scelta dell’allenatore, dato che Daniele Bonera era alla prima esperienza ed è stato tenuto in panchina troppo a lungo nonostante i risultati scadenti. Massimo Oddo è subentrato in un momento complicato e per lui non sarà semplice condurre il gruppo alla salvezza.

Quella diretta è lontana ben 10 punti, più facile ipotizzare il passaggio per i playout. Assolutamente da evitare l’ultimo posto in classifica, che condannerebbe i rossoneri alla retrocessione diretta in Serie D. In questo momento è un rischio grosso: il Legnago è ultimo con 23 punti, gli stessi dei giovani diavoli e del Sestri Levanti terzultimo. Poi SPAL e Lucchese a 25.

Milan Futuro, c’è un doppio problema per Oddo

Il Milan Futuro è reduce dal pareggio casalingo per 0-0 contro il Perugia, nella prossima giornata deve cercare di tornare alla vittoria. Martedì c’è la trasferta sul campo del Pineto, settimo nel Girone B della Serie C, e conquistare i 3 punti sarebbe utilissimo sia per la classifica sia per il morale del gruppo.

Il Pineto viene da due vittorie consecutive contro Campobasso e Ascoli, quindi non sarà facile da sconfiggere di fronte al suo pubblico. Il Milan Futuro dovrà fare una prestazione di alto livello per tornare a casa con il bottino pieno. Oddo è arrivato da poco e non è semplice stravolgere tutto in positivo, ma ci sta provando e spera che i suoi giocatori mettano in campo la grinta giusta per arrivare alla vittoria.

A dare una mano all’Under 23 rossonera c’è anche Francesco Camarda, titolare nella scorsa partita contro il Perugia. Il suo apporto può essere importante, anche se parliamo di un attaccante che ha appena compiuto 17 anni. Di sicuro non gli manca la voglia di dare una mano a evitare almeno la retrocessione diretta in Serie D.

Poi negli eventuali playout non potrà neppure giocare, è una questione di regolamento. Per essere utilizzato, avrebbe dovuto collezionare almeno 25 presenze negli elenchi della Seconda Squadra durante la regular season. È a 12 e, mancando solo 8 giornate di campionato, non raggiungerebbe la quota necessaria.

Resterebbe fuori pure Alex Jimenez, che a sua volta aveva iniziato la stagione con il Milan Futuro e che si trova a 14. La presenza dello spagnolo sarebbe stata di grande aiuto, indubbiamente. Dovrebbe farcela Davide Bartesaghi, a quota 19.