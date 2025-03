Non c’è pace per Conceiçao, ha un altro problema: “È intollerabile”

La vittoria sul Lecce ha consentito al Milan e a Sergio Conceicao di respirare dopo il periodo nero attraversato dalla squadra rossonera con tre ko di fila in campionato.

Un periodo di crisi, quello vissuto dal Milan, che con ogni probabilità costerà la panchina al tecnico portoghese al termine della stagione con l’ex Porto che continua ad essere nel mirino della critica.

Arrivato durante gli ultimi giorni del 2024 per sostituire Paulo Fonseca, Sergio Conceicao ha subito conquistato la Supercoppa italiana portando un trofeo in casa Milan che mancava dallo scudetto del 2022. Un entusiasmo che è andato pian piano spegnendosi nelle settimane successive con il tecnico che non è riuscito a cambiare la squadra uscendo invece dalla Champions League con due ko contro Dinamo Zagabria e Feyenoord che pesano tantissimo sul suo lavoro a Milanello. Non resta ora che la Coppa Italia al tecnico portoghese ma il suo destino in rossonero appare ormai segnato.

Milan, Conceicao nel mirino della critica: altro attacco

In questi giorni ha fatto molto parlare la questione relativa al portavoce di Sergio Conceicao che è stato poi allontanato dal tecnico per le parole rivolte al Milan senza il consenso dell’allenatore. Una questione che ha sollevato però delle critiche nei confronti dell’allenatore rossonero.

Fabio Ravezzani ha commentato attraverso il proprio profilo X quanto accaduto: “La cosa intollerabile non è tanto che il portavoce di Conceicao abbia detto o meno la verità. É intollerabile che uno come Conceicao ritenga di aver bisogno di un portavoce“. Parole dure nei confronti del tecnico che ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo la vittoria dei rossoneri a Lecce.

Un eventuale ko contro i salentini sarebbe potuto essere fatale per l’ex allenatore del Porto con le voci riguardanti ad un arrivo di Mauro Tassotti come traghettatore che si fanno sempre più insistenti. La stessa partita contro il Como del prossimo weekend sarà decisiva per il destino dell’allenatore che avrà poi due settimane di stop prima di ripresentarsi ai nastri di partenza per un finale di stagione da non fallire per i rossoneri.

La ricerca di un nuovo direttore sportivo da parte del Milan è il chiaro segnale di come i rossoneri vogliano dare vita ad un nuovo progetto che includerà certamente l’arrivo di un nuovo allenatore ed un profondo cambiamento all’interno di una rosa che in questa annata non ha convinto.