L’infortunio è più grave del previsto, salta la semifinale di Coppa Italia

Gli esami strumentali hanno evidenziato un grave infortunio al polpaccio: è a rischio per la semifinale di Coppa Italia

Il Milan si prepara a questo finale di stagione con solo un obiettivo rimasto: provare ad arrivare fino in fondo alla Coppa Italia. Vincere il trofeo non cambierebbe granché il giudizio sulla stagione dei rossoneri, che è disastrosa e resterà tale in ogni caso. La coppa di lega potrebbe regalare giusto una gioia ai tifosi, anche perché significherebbe aver eliminato l’Inter in semifinale. I nerazzurri, in lotta per lo Scudetto e con un piede e mezzo già ai quarti di finale di Champions League, sognano il Triplete.

E possono davvero pensare di farcela, considerato la qualità della rosa e della proposta di gioco. Il Milan ha però la possibilità di impedirlo nel mese di aprile in semifinale: la partita d’andata si giocherà il prossimo 2 aprile, mentre il ritorno, con i nerazzurri “in casa”, il 23 dello stesso mese. C’è ancora molto tempo per preparare la gara ma intanto in casa Inter c’è già una sentenza.

Infortunio Zielinski, a rischio la semifinale di Coppa italia

Simone Inzaghi non potrà contare su Piotr Zielinski almeno per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Il centrocampista, preso a costo zero dal Napoli a giugno scorso, si è infortunato nel corso dell’ultima partita di campionato contro il Monza, vinta dai nerazzurri in rimonta da due a zero a tre a due. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, il polacco si è accasciato a causa di un problema al polpaccio destro.

L’Inter, con un comunicato ufficiale pochi minuti fa, ha fatto sapere che gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Zielinski hanno evidenziato “Una distrazione del gemello mediale della gamba destra“. Secondo quanto trapela dalla Pinetina, il suo rientro dovrebbe avvenire nel giro di 45 giorni, questo significa che salterà sicuramente la partita d’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

Dovrebbe tornare in campo per la seconda parte di aprile ed inizio maggio, per questo potrebbe farcela per il ritorno ma non è detto. Zielinski si aggiunge alla lunga serie di infortuni che ha colpito l’Inter in queste settimane, ma di certo non è un problema per Simone Inzaghi che ha a disposizione tantissime soluzioni e alternative per quella zona del campo (e non solo). I rossoneri dovranno fare due grandi partite per riuscire ad andare in finale, anche più di quanto fatto nei derby di questa stagione (zero sconfitte).