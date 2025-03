Tifosi Ferrari in estasi, lo ha detto: vuole diventare un pilota della Rossa

Uno dei protagonisti della F1 non scarta l’ipotesi di trasferirsi nella scuderia di Maranello in futuro: succederà davvero?

Nel weekend 14-16 marzo partirà il campionato di Formula 1 del 2025 e c’è grande curiosità di scoprire il reale potenziale della Ferrari. Nel test in Bahrain non è apparsa chiara la situazione, pertanto dovremmo attendere il Gran Premio d’Australia per scoprire come stanno le cose veramente.

La sensazione è che la McLaren sia la più forte, confermando così quanto si è visto nella seconda metà dello scorso Mondiale. Però un singolo test su una pista diversa da quella di Melbourne non può bastare per dire tutta la verità sui valori reali della griglia della F1. Bisogna attendere, probabilmente serviranno più gran premi per capire che direzione prenderà il campionato.

Ferrari F1, un rivale non scarta un futuro in rosso

La scuderia di Maranello ha due piloti di altissimo livello come Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che saranno in rosso almeno fino al 2026, anno nel quale entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico. Il cambiamento delle regole sarà una grande opportunità per tutti e in casa Ferrari stanno lavorando per farsi trovare pronti. Però l’obiettivo è vincere già nel 2025, potrebbe esserci una chance ghiotta dopo aver visto il calo della Red Bull nella scorsa stagione. Max Verstappen non dovrebbe essere più imbattibile.

La Ferrari non vince il titolo piloti dal 2007 e quello costruttori dal 2008. È arrivata a giocarsi il primo fino all’ultima gara nel 2010 e nel 2012 con Fernando Alonso, sconfitto entrambe le volte dall’accoppiata Vettel-Red Bull. Nel 2024 è tornata a contendere il mondiale costruttori, perso matematicamente solo nell’ultimo gran premio ad Abu Dhabi contro la McLaren.

A proposito della McLaren, altra realtà storica della F1, Lando Norris in un’intervista all NBC ha ammesso che gli piacerebbe correre per la Ferrari se il team di Woking lasciasse il campionato: “Non posso rispondere a questa domanda. So esattamente per quale scuderia vorrei correre, è quella per la quale ogni pilota vorrebbe correre prima o poi nella sua carriera“.

Non la cita direttamente, ma è chiaro che faccia riferimento alla Ferrari. Ovviamente, si trattava solo di un discorso in chiave ipotetica. La McLaren è una squadra solida e competitiva, non c’è motivo di pensare ad alcun addio alla Formula 1. Il 25enne pilota inglese ha un contratto fino al 2026 e non pensa ad un cambiamento in questo momento. Valuterà l’anno prossimo, eventualmente, se cambiare colori o rimanere fedele al team che lo ha portato in F1.