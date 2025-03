Addio eccellente con Allegri, il Milan è pronto a salutarlo

Continuano a circolare rumors sull’eventuale ritorno di Allegri sulla panchina rossonera: tale operazione potrebbe spingere un big all’addio.

Salvo colpi di scena, il Milan non giocherà nella prossima Champions League. Il quarto posto nella classifica della Serie A è distante e forse i rossoneri faranno fatica anche a qualificarsi per una competizione europea. Questo significa che Sergio Conceicao molto probabilmente non sarà più alla guida della squadra nella prossima stagione.

Anche vincere la Coppa Italia, dopo aver già conquistato la Supercoppa Italiana, potrebbe non bastare all’allenatore portoghese per salvare la sua panchina. Già si parla di altri tecnici che potrebbero subentrare e la sensazione è che verrà preso un italiano. Negli ultimi giorni sembra forte la candidatura di Massimiliano Allegri, che dopo la separazione con la Juventus alla fine della scorsa stagione non ha più allenato ed è pronto per una nuova esperienza.

Milan, torna Massimiliano Allegri? Un big in dubbio

Allegri ha già allenato il Milan dall’estate 2010 al gennaio 2014, conquistando uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Il suo nome divide un po’ i tifosi: c’è chi vedrebbe di buon occhio il ritorno di un allenatore che ha vinto tanti trofei in Italia e che ha fatto anche due finali di Champions League, ma c’è anche chi non lo ritiene il profilo adatto per ripartire.

Il tecnico toscano è uno al quale piace incidere nelle decisioni di mercato e certamente il suo parere sarebbe importante per stabilire chi confermare e chi cedere durante la prossima estate. Ad esempio, Rafael Leao rimarrebbe con Allegri in panchina? L’ex Juventus vuole calciatori pronti al sacrificio e, considerando anche che al Milan potrebbe non dispiacere incassare una grande somma per sopperire alla mancanza degli incassi Champions, non è escluso che le offerte possano essere valutate.

Nel contratto di Leao è presente una clausola di risoluzione da 175 milioni di euro, però oggi appare impensabile pretendere tale cifra. Probabilmente, il club rossonero pretenderebbe almeno 100 milioni per trattare la cessione del suo numero 10. Qualche proposta potrebbe arrivare dalla Premier League. Il giocatore piace tanto anche al Barcellona, ma la situazione finanziaria del club fa pensare che difficilmente arriverà un’offerta dalla Catalogna. Probabile anche qualche tentativo dalla Saudi Pro League, dove i soldi non sono un problema.