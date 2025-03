Allegri ha dato l’ok, bomber italiano per il Milan

Un altro attaccante al Milan insieme a Gimenez, c’è già l’ok di Allegri: investimento importante per acquistarlo in estate

Il Milan sta già programmando la prossima stagione. Quella in corso ha ben poco altro da dire: non resta che la Coppa Italia, ma vincerla non cambierebbe granché il giudizio su questa annata. Un disastro totale, altamente prevedibile tra l’altro. Adesso bisogna pensare già alla prossima anche se, considerando quanto accaduto a giugno 2023, ci si aspettava da Gerry Cardinale un po’ di cambiamenti anche per quanto riguarda il management.

Invece, nonostante i due anni di fallimenti, Giorgio Furlani sarà ancora a capo dell’area sportiva: dopo l’incontro a New York con il patron di RedBird, ha messo le cose in chiaro e sarà lui a decidere il nuovo direttore sportivo e quindi anche l’allenatore. Per il nuovo dirigente, i nomi sono diversi: Tare è ancora in corsa ma ha perso posizioni, attenzione a Fabio Paratici che può tornare di moda. A proposito di ex juventini, Furlani pensa ad Allegri per la panchina e con lui potrebbe anche cambiare la strategia di mercato.

Milan, un altro attaccante: piace l’italiano

Il Milan a gennaio ha fatto l’importante investimento per l’attacco con Santiago Gimenez: 35 milioni al Feyenoord per averlo subito. Una cifra altissima ma che i rossoneri hanno raggiunto liberando spazio nel bilancio con le uscite, come ad esempio quella di Alvaro Morata. I rossoneri puntano molto su di lui per il presente e anche per il futuro, ma con Allegri potrebbe arrivare anche un altro centravanti. Che, in realtà, è stato già valutato dal Milan prima di investire sul messicano.

Si tratta di Lorenzo Lucca, autore fino ad ora di una stagione di alto livello per rendimento e numeri. Dopo l’esperienza all’Ajax all’estero, con l’Udinese ha trovato finalmente continuità e ora a giugno si prepara per fare un salto in una big. Il costo del suo cartellino è però molto alto e al Milan servirebbe quindi un altro importante investimento, almeno dai 30 milioni a salire.

Difficile quindi pensare che i rossoneri possano prendere un altro centravanti, con caratteristiche simili a Gimenez, a cifre così alte; piuttosto, si potrebbe pensare di investire quei soldi in altri reparti, come ad esempio per un difensore centrale di spessore che possa affiancare Malick Thiaw, il migliore ad oggi della batteria di centrali. Tutto però dipende da chi sarà l’allenatore e chi sarà il direttore sportivo, solo così avremo un’idea più chiara della situazione.