Ancelotti lo regala al Milan ma serve la qualificazione alle coppe

Dal Real Madrid al rossonero: il giocatore cambia maglia per sbarcare in Italia. I tifosi del Diavolo pronti a godersi un nuovo talento

In una stagione ricca, purtroppo, di infortuni, anche il Real Madrid ha mostrato al mondo le crepe della propria rosa. E’ sotto gli occhi di tutti che a Carlo Ancelotti qualche rinforzo in difesa sarebbe potuto servi. Lo stesso, però, non si può dire per il reparto offensivo, dove il tecnico italiano ha davvero l’imparazzo della scelta.

D’altronde se puoi disporre di Kylian Mbappe, Vinicius Junior e Jude Bellingham, che secondo Transfermarkt hanno un valore complessivo di 540 milioni di euro, tutto è estremamente piĂą facile. Ma la profonditĂ dell’attacco dei blancos è davvero impressionante. Oltre ai tre super campioni citati, Carlo Ancelotti può contare sull’apporto di Rodrygo, Endrick, Brahim Diaz e Arda Guler. Per questi ultimi giocare meno appare inevitabile. In qualsiasi altra squadra, visto il talento immenso, farebbero senza alcun tipo di problema i titolari.

Di quelli citati, le nostre attenzioni sono rivolte ad Arda Guler, che in estate potrebbe fare le valigie per giocare con maggiore continuitĂ . Oggi all’11 di marzo, il turco, che lo scorso 25 febbraio ha compiuto 20 anni, è sceso in campo per poco piĂą di 1000 minuti, collezionando ventinove presenze, di cui diciassette ne LaLiga, sette in Champions League, quattro in Coppa del Re e una in Supercoppa Europea. I go segnati sono stati tre, con cinque assist. Numeri che potrebbero, certamente, essere migliori se il talento di Ankara giocasse altrove.Â

Dal Real al Milan in prestito: in estate il via libera

Dalle parti della Capitale spagnola l’idea di mandare il calciatore in prestito  sta così prendendo sempre piĂą piede e l’Italia potrebbe diventare la meta preferita del giocatore. I rapporti tra il Real Madrid e il Milan sono ben noti e il rossonero, con una qualificazione europea in tasca, potrebbe diventare la nuova maglia di Guler.

Il 20enne turco, come detto, difficilmente lascerĂ il Real Madrid a titolo definitivo, a meno che non venga inserito una clausola di ricompra come giĂ fatto con Brahim Diaz in passato e adesso con Alex Jimenez, che ricordiamo può far ritorno in Spagna sia questa estate che la prossima, rispettivamente per 9 e 12 milioni di euro. Su Guler, in passato, avevano messo gli occhi anche la Roma e la Fiorentina. Proprio la squadra Viola potrebbe tornare ad essere un’opportunitĂ