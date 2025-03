Hamilton-Ferrari, il retroscena ha dell’incredibile: ecco quando è iniziato tutto

Emergono alcuni aneddoti inerenti il trasferimento del pilota inglese nella scuderia di Maranello: ne ha parlato Vasseur.

È da diverse settimane che Lewis Hamilton indossa il colore rosso, ma fa ancora un po’ strano pensare che nel 2025 corre per la Ferrari. L’annuncio del suo trasferimento fu uno shock e ci si deve abituare completamente a questa novità.

Il sette volte campione del mondo di F1 sta prendendo sempre più confidenza con l’ambiente di Maranello e con l’Italia in generale. Ha avuto modo di sentire quanta passione ci sia da parte dei tifosi, pronti a sostenerlo al massimo dopo che per tanti anni è stato visto come un rivale. Ora cosa significa rappresentare il Cavallino Rampante e ha voglia di fare risultati in pista.

Il primo test in Bahrain non ha chiarito completamente i valori della griglia della Formula 1 nel 2025, serviranno alcuni gran premi per farsi un’idea più concreta. L’auspicio del pilota inglese è quello di avere una monoposto competitiva per dimostrare di essere ancora un fenomeno.

F1, Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari: parla Vasseur

La Ferrari ha ingaggiato Hamilton perché crede fortemente nel suo valore come pilota, anche oggi che ha 40 anni. Qualcuno da fuori ritiene che si sia trattato di un’operazione soprattutto commerciale, ma nel box rosso sono convinti che le prestazioni e i risultati non mancheranno da parte di Lewis.

Frederic Vasseur, intervistato da Autohebdo, ha svelato qualche retroscena sulla trattativa che ha portato il pilota britannico a Maranello: “Abbiamo iniziato a parlarne in occasione del GP di Monaco 2023. Velocemente ho compreso che poteva succedere. Sainz è stato sorpreso, dava per scontato il rinnovo del suo contratto. Lewis ha sempre avuto la Ferrari in testa e finalmente ha potuto realizzare un sogno. I pianeti si sono allineati”.

È tutto partito il 28 maggio 2023, giorno del compleanno del team principal Ferrari. La negoziazione non è stata rapida, c’erano tanti dettagli contrattuali da concordare, però c’era la volontà comune di raggiungere un accordo per iniziare una bella storia. L’obiettivo è vincere, ovviamente. Ed è lo stesso che ha anche Charles Leclerc, un compagno di squadra che è da tanti anni in rosso e non ha alcuna intenzione di farsi sovrastare dal nuovo arrivato, seppur sia una leggenda della F1.