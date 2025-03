Ibra spiazza tutti: il prossimo colpo del Milan arriva dal Borussia

Il Milan prepara un grande colpo per il mercato estivo, in arrivo un top player del Borussia Dortmund: tutti i dettagli

La vittoria in rimonta del Milan contro il Lecce ha ridato fiato a Conceiçao e a buona parte dei tifosi rossoneri. Per quanto la crisi non sia assolutamente alle spalle, è chiaro che perdere nuovamente avrebbe significato abbandonare la chance di un ingresso in Europa tramite il piazzamento in campionato. E per una formazione partita, all’inizio della stagione, con l’obiettivo scudetto, sarebbe stato un fallimento totale.

Ma i tre punti conquistati in terra salentina, seppur in maniera rocambolesca, hanno ridato in qualche modo il sorriso alla squadra rossonera e alla stessa dirigenza guidata da Zlatan Ibrahimovic. Una dirigenza in questo momento concentrata, in realtà, oltre che sui prossimi impegni stagionali, sulla pianificazione di un mercato che, dalla prossima estate, dovrà cambiare totalmente il volto a questa squadra.

A prescindere dall’allenatore, è infatti chiaro che molte cose cambieranno al Milan, e che la possibile partenza di qualche top player dovrà essere compensata dall’arrivo di talenti altrettanto valorosi. Ad esempio un campione del Borussia Dortmund accostato con grande insistenza, nelle ultime ore, proprio al club di via Aldo Rossi.

Milan, super colpo dal Borussia Dortmund: trattativa possibile, è tra i preferiti di Ibrahimovic

Se le cessioni di alcuni giocatori molto importanti animeranno, con tutta probabilità, la prossima sessione estiva di mercato, è chiaro e scontato che saranno molti anche i colpi in entrata, per il Milan. E non saranno solo colpi in prospettiva, perché altrimenti il rischio di un’altra stagione fallimentare sarebbe dietro l’angolo.

L’identikit dei calciatori perfetti per questo periodo storico del club rossonero è: giovani, talentuosi, pronti e, possibilmente, americani. Un identikit che corrisponde perfettamente al nome di un astro del Borussia Dortmund, già seguito da vicino a gennaio e pronto a diventare rossonero dalla prossima estate.

Ibrahimovic continua infatti a seguire con grande attenzione Giovanni Reyna, il talento classe 2002, figlio d’arte, che già lo scorso inverno avrebbe potuto trasferirsi in rossonero.

Apprezzato da buona parte della dirigenza milanista, Gio Reyna potrebbe rivelarsi un colpo ‘alla Pulisic’, un giocatore non nella fase migliore della sua carriera ma dotato di qualità che potrebbero permettergli di ‘esplodere’ improvvisamente proprio dalle parti di Milano.

Anche per questo motivo il suo è uno dei nomi più credibili per il prossimo mercato rossonero, considerando anche un costo del cartellino (non superiore ai 20 milioni) e dell’ingaggio alla portata del Milan in tutti i casi. Anche in quello peggiore, ovvero di una stagione senza coppe europee di alcun genere.